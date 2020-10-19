睡眠呼吸障礙疾病　中醫大新竹附醫睡眠檢查室揪出病症

民眾有

困擾的比率高達二成多，其中睡眠呼吸中止的佔比保守估計至少數十萬人

睡眠品質不佳是許

睡眠檢查

打嚊、呼吸

等

動作

不寧腿

身體抽搐、磨牙甚至是夢

的鑑別診斷或睡眠週期紊亂等等。

檢查流程主要是病患需先經

醫師

，如果符合檢查條件時，再安排到

接受

「

頻

」，執行時會

至少

別監測睡覺時的腦波、呼

等

監測

評估

、是否缺氧等；

等等。另外也有錄影分析睡眠中姿式改變及動作異常。

▲為了提供竹苗地區民眾更好的睡眠健康照護，中國醫藥大學新竹附設醫院即日起提供睡眠檢查室服務。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

醫師出、最大宗需要檢查的病人是有睡眠呼吸障礙疾病的患者；

發現你的家人

長期

覺中不

合併白天異常疲累，就極為

所謂的阻塞性

，最好儘早尋求專業幫助，它會在睡覺時發生上

，

因而缺氧

長時間沒

引發

併發症。