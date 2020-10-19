睡眠呼吸障礙疾病　中醫大新竹附醫睡眠檢查室揪出病症

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睡眠呼吸障礙疾病　中醫大新竹附醫睡眠檢查室揪出病症

記者金祐妤/新竹報導

calendar_today2020-10-19 14:00:00

睡眠呼吸障礙疾病 中醫大新竹附醫睡眠檢查室揪出病症
▲為了提供竹苗地區民眾更好的睡眠健康照護，中國醫藥大學新竹附設醫院即日起提供睡眠檢查室服務。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）
台灣民眾有睡眠困擾的比率高達二成多，其中睡眠呼吸中止的佔比保守估計至少數十萬人睡眠品質不佳是許多現代人共同面臨的困擾；為了提供竹苗地區民眾更好的睡眠健康照護，中國醫藥大學新竹附設醫院即日起提供睡眠檢查室服務，經醫師評估後，協助安排進行睡眠檢查，為病人揪出病症。
中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔內科主任梁信杰指出，睡眠檢查主要服務對象以睡眠呼吸異常，像是打嚊、呼吸中止症、夜間缺氧，或是在睡覺過程有奇怪肢體動作，例如不寧腿或是身體抽搐、磨牙甚至是夢遊等，以及頑固性失眠的鑑別診斷或睡眠週期紊亂等等。
檢查流程主要是病患需先經醫師評估，如果符合檢查條件時，再安排到睡眠檢查室接受整夜睡眠多生理檢查」，執行時會裝置至少16個頻道生理訊號，分別監測睡覺時的腦波、呼吸、心律、肌肉活動四大區塊，藉由腦波判讀睡眠深度，透過監測氣流評估呼吸有沒有順暢、是否缺氧等；心電圖偵測夜間是否心律不整，肌電圖偵測肌肉是否有異常活動等等。另外也有錄影分析睡眠中姿式改變及動作異常。
▲為了提供竹苗地區民眾更好的睡眠健康照護，中國醫藥大學新竹附設醫院即日起提供睡眠檢查室服務。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）
▲為了提供竹苗地區民眾更好的睡眠健康照護，中國醫藥大學新竹附設醫院即日起提供睡眠檢查室服務。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）
梁信杰醫師出、最大宗需要檢查的病人是有睡眠呼吸障礙疾病的患者；如果發現你的家人夜間長期大聲打鼾，睡覺時呼吸會暫停，睡覺中不時會嗆到，合併白天異常疲累，就極為可能罹患所謂的阻塞性睡眠呼吸中止症，最好儘早尋求專業幫助，它會在睡覺時發生上呼吸道塌陷導致短暫呼吸中止因而缺氧。如果長時間沒有治療，可能會引發嚴重的心血管疾病、心律不整、高血壓、中風等併發症。民眾可依症狀掛診胸腔內科、神經內科、身心科、耳鼻喉科等，經醫師評估後，協助安排進行睡眠檢查。
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