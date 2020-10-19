Tag人物／巴西男孩圓漫畫夢　驚艷台灣的《檳榔美少女》

第一次接觸到檳榔西施，盧卡斯是在台灣電影《幫幫我愛神》中，看到少女穿著薄紗在玻璃屋裡販賣檳榔，那時以為檳榔攤是電影特別打造的虛構場景，人物就像被禁錮在處窗裡的靈魂，當他到台灣後發現檳榔西施是一個真實存的行業時令他震懾不已。同樣身為台灣漫畫家《用九柑仔店》的作者阮光民形容：「檳榔西施文化，在地人的描寫大多傾向社會底層陰暗面」、「從他(盧卡斯)的創作卻能看到濃厚的色彩繽紛的生命力」，盧卡斯的創理念就是「追求能激起讀者快樂、悲傷、好奇或疑惑，會長久留在心中的故事」也因為如此他筆下的人物總是能令人動容。
盧卡斯的人生經驗並非全是陽光普照，他來自單親家庭，身為黑人在巴西會受到歧視的異樣眼光，這些生命體驗都融入了他的創作中，來到台灣後他覺得台灣是一個幸福的城市，充滿平等、包容與接納，在這樣自由創作的國度裡，盧卡斯一圓自己漫畫家的夢想，即使走的很辛苦，但只要堅持就有機會實現，這是盧卡斯的圓夢故事。
【Tag人物小檔案】
姓名：Lucas Paixão /盧卡斯
年紀：30歲
在台定居：6年
職業：漫畫家
著作：
《檳榔美少女》
《畢加索強迫症》
《CURTA！盧卡斯短漫集》
《七日人生》
《筆下的筆下》
《橘子男孩》