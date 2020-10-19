Tag人物／巴西男孩圓漫畫夢　驚艷台灣的《檳榔美少女》

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Tag人物／巴西男孩圓漫畫夢　驚艷台灣的《檳榔美少女》

記者陳錦欣/綜合報導

calendar_today2020-10-19 20:30:00

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▲巴西男孩盧卡斯來台圓漫畫夢。(圖／記者詹皓帆攝)
本來就覺得應該是這樣子嘛！」，30歲的漫畫家盧卡斯來自巴西薩爾瓦多，在9月出版了他的漫畫作品《檳榔美少女》，他坦言創作過程中壓力不少，據他觀察「檳榔西施」這個行業很有爭議性，然而他認為社會文明越來越進步，價值觀也應該與時俱進，不要因為自我的主觀意識造成對特定職業的歧視。
1990年出生的盧卡斯，跟台灣許多7年級生一樣著迷於日漫，他早早就定下成為一個漫畫家的夢想，在當時網路剛興起，為了找尋日漫歌曲，他陰錯陽差的看到了台灣女團S.H.E的音樂MV，盧卡斯因此與台灣有一段美麗的邂逅，他從偶像劇和歌曲中學習中文。2014年盧卡斯到台北藝術大學美術系就讀研究所，就讀研究所期間盧卡斯面臨創作的難題，即使課堂中被教導創作有許多不同的形式，但也有許多人認為「漫畫不是藝術的一環」或者「漫畫是一種很低俗的藝術」，這些評論都曾令盧卡斯自我懷疑，也對漫畫家之路感到擔憂，最後他決定跟著心中感覺走，在人體上畫出一格一格的漫畫，每個人的身體都是獨一無二的畫布，觀眾在面對這些片段故事時，有些可以坦然接受、有些望之卻步、更有人害羞到完全不忍直視，究竟漫畫是不是藝術？或許可以用托爾斯泰的一句做結「藝術不是技藝，它是藝術家體驗感情的傳達」。
▲盧卡斯認為每個人的身體都是獨一無二的畫布。(圖／盧卡斯提供)
▲盧卡斯認為每個人的身體都是獨一無二的畫布。(圖／盧卡斯提供)
 

第一次接觸到檳榔西施，盧卡斯是在台灣電影《幫幫我愛神》中，看到少女穿著薄紗在玻璃屋裡販賣檳榔，那時以為檳榔攤是電影特別打造的虛構場景，人物就像被禁錮在處窗裡的靈魂，當他到台灣後發現檳榔西施是一個真實存的行業時令他震懾不已。同樣身為台灣漫畫家《用九柑仔店》的作者阮光民形容：「檳榔西施文化，在地人的描寫大多傾向社會底層陰暗面」、「從他(盧卡斯)的創作卻能看到濃厚的色彩繽紛的生命力」，盧卡斯的創理念就是「追求能激起讀者快樂、悲傷、好奇或疑惑，會長久留在心中的故事」也因為如此他筆下的人物總是能令人動容。

  

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▲盧卡斯定居台灣多年，認為台灣是幸福城市。(圖／記者詹皓帆攝)
 

盧卡斯的人生經驗並非全是陽光普照，他來自單親家庭，身為黑人在巴西會受到歧視的異樣眼光，這些生命體驗都融入了他的創作中，來到台灣後他覺得台灣是一個幸福的城市，充滿平等、包容與接納，在這樣自由創作的國度裡，盧卡斯一圓自己漫畫家的夢想，即使走的很辛苦，但只要堅持就有機會實現，這是盧卡斯的圓夢故事。

 

【Tag人物小檔案】

姓名：Lucas Paixão /盧卡斯

年紀：30歲

在台定居：6年

職業：漫畫家

著作：

《檳榔美少女》

《畢加索強迫症》

《CURTA！盧卡斯短漫集》

《七日人生》

《筆下的筆下》
《橘子男孩》
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