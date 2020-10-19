斐濟外館遭中方硬闖施暴 國民黨：中國大陸應公開道歉
斐濟外館遭中方硬闖施暴 國民黨：中國大陸應公開道歉
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-19 14:24:17
外交部證實我駐斐濟代表處遭中國外交人員闖入，甚至爆發肢體衝突造成我方人員受傷的事件後。國民黨今（19日）也發生聲明，要求中國應公開道歉。
國民黨表示，就媒體報導我駐斐濟代表處舉行國慶活動時，兩名中國駐斐濟外交人員竟闖入並動手打人，國民黨表達嚴厲譴責，要求中國應公開道歉並嚴懲使用暴力的外交人員，同時呼籲我政府相關部門應透過適當管道向陸方表達嚴正抗議。國民黨也要求，外交部應對斐濟提出交涉，要求斐濟秉公處理對岸外交人員不當行徑，還我中華民國及外交人員公道與尊嚴；日後外交部並應向國人詳述事件始末，以及斐國處理之道。
國民黨表示，兩岸關係和緩時，雙方駐外人員並未有如此緊張的關係，當前中國頻繁的軍機擾台，已讓惡化的兩岸關係雪上加霜，現又爆發中國外交人員使用暴力對待我駐外人員的傳聞，只會讓兩岸局勢瀕臨更危險的邊緣。國民黨呼籲中國當局應自我節制，使用強制壓迫的暴力手段並不會增加台灣人民對中國的好感與認同，希望中國在調查完成、釐清責任歸屬後，勿枉勿縱，懲罰涉案的外交人員，並對我方相關人員表達歉意。新聞來源為Newtalk 新頭殼