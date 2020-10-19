小英總統拜訪嘉縣百歲人瑞　110歲堅持只喝阿里山石棹茶

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小英總統拜訪嘉縣百歲人瑞　110歲堅持只喝阿里山石棹茶

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-10-19 14:04:43

嘉義縣水上鄉百歲人瑞黃德成開心的戴著蔡英文總統親手為他戴上的金鎖片。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義縣水上鄉百歲人瑞黃德成開心的戴著蔡英文總統親手為他戴上的金鎖片。(圖／記者陳惲朋攝）
重陽節將屆，蔡英文總統為表達對百歲人瑞的關懷與尊敬，今(19)日上午分別拜訪嘉義縣水上鄉107歲黃德成老先生及六腳鄉呂陳娘女士。蔡英文除致贈紅包禮金外，還親手為他(她)們戴上金鎖片，黃德成老先生說，每天都喝阿里山的石棹茶。
蔡英文總統在九九重陽節前夕，今天一早就在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同，分別拜訪嘉義縣黃德成及呂陳娘等兩位百歲人瑞，致贈紅包禮金、敬老狀及水菓禮盒，並在現場唱生日快樂歌、切蛋糕，蔡英文還親手為他(她)們戴上金鎖片，祝福百歲人瑞身體健康，福壽延年。
▲小英總統訪百歲人瑞後，與黃德成家族合影。(圖／記者陳惲朋攝）
▲小英總統訪百歲人瑞後，與黃德成家族合影。(圖／記者陳惲朋攝）
黃德成老先生是民國元年出生，因晚報戶口2年，所以戶籍登記為107歲；實際年齡應為109歲，因不喜歡「9」的尾數，黃老先生要人說他是110歲，鄰居詹先生等人說，黃老先生平日凡事都親力親為，注重養生，一早起來自己先沖泡一杯牛奶喝了，外出巷口散步，再回家吃早餐，9點多就開始準備泡茶，中午休息到2 點，下午還會到菜園做些簡單的工作；晚飯後散步，飯菜再好吃都僅7分飽，晚上9點前一定會就寢，幾十年來如一日。

詹先生說，黃老先生對茶葉很挑，早期泡某些地區的茶葉，如果覺得不好就不喝，直到有天他女婿拿阿里山石棹茶回來泡後，讚不絶口，到現在一直都只泡阿里山的石棹茶，別地區的茶他還不要。
▲鄰居對人瑞黃德成的為人處世讚譽有嘉。(圖／記者陳惲朋攝）
▲鄰居對人瑞黃德成的為人處世讚譽有嘉。(圖／記者陳惲朋攝）
 
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