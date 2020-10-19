小英總統拜訪嘉縣百歲人瑞 110歲堅持只喝阿里山石棹茶
小英總統拜訪嘉縣百歲人瑞 110歲堅持只喝阿里山石棹茶
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-19 14:04:43
重陽節將屆，蔡英文總統為表達對百歲人瑞的關懷與尊敬，今(19)日上午分別拜訪嘉義縣水上鄉107歲黃德成老先生及六腳鄉呂陳娘女士。蔡英文除致贈紅包禮金外，還親手為他(她)們戴上金鎖片，黃德成老先生說，每天都喝阿里山的石棹茶。
蔡英文總統在九九重陽節前夕，今天一早就在嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘等人陪同，分別拜訪嘉義縣黃德成及呂陳娘等兩位百歲人瑞，致贈紅包禮金、敬老狀及水菓禮盒，並在現場唱生日快樂歌、切蛋糕，蔡英文還親手為他(她)們戴上金鎖片，祝福百歲人瑞身體健康，福壽延年。黃德成老先生是民國元年出生，因晚報戶口2年，所以戶籍登記為107歲；實際年齡應為109歲，因不喜歡「9」的尾數，黃老先生要人說他是110歲，鄰居詹先生等人說，黃老先生平日凡事都親力親為，注重養生，一早起來自己先沖泡一杯牛奶喝了，外出巷口散步，再回家吃早餐，9點多就開始準備泡茶，中午休息到2 點，下午還會到菜園做些簡單的工作；晚飯後散步，飯菜再好吃都僅7分飽，晚上9點前一定會就寢，幾十年來如一日。
詹先生說，黃老先生對茶葉很挑，早期泡某些地區的茶葉，如果覺得不好就不喝，直到有天他女婿拿阿里山石棹茶回來泡後，讚不絶口，到現在一直都只泡阿里山的石棹茶，別地區的茶他還不要。