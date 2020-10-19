影／大有社區「金碳稻」　獲選為金馬57貴賓專屬禮品

黑「稻」正夯，彰化縣埔鹽鄉大有社區發展協會社區投入有機米「金碳稻」種植10年，金碳稻禮盒入選金馬57貴賓專屬禮品，縣長王惠美今（19）日公開表彰大有社區，王惠美說，金碳稻經SGS檢驗426項農藥零檢出，口感特別香Ｑ，這次金碳稻禮盒入選金馬57貴賓專屬禮品，可以說是彰化之光。

▲彰化縣長王惠美公開表彰大有社區是「彰化之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲彰化縣長王惠美公開表彰大有社區是「彰化之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

大有社區榮譽理事長吳素秋說，社區推動環保多年，社區志工打造炭爐，將廢棄木材做成生物炭，用來淨化社區內的溝水，也做為種植稻米的肥料，種出來的稻米特別香Ｑ，目前種植3公頃，無毒稻米他們取名為「金碳稻」，經SGS檢驗426項農藥零檢出，是縣內有機冠軍米。

▲「金碳稻」經SGS檢驗426項農藥零檢出，口感特別香Ｑ。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲「金碳稻」經SGS檢驗426項農藥零檢出，口感特別香Ｑ。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

王惠美表示，埔鹽鄉從順澤宮開始紅到全國、全世界，現在「金碳稻」又獲選為金馬獎的貴賓伴手禮，大大提升埔鹽大有社區的知名度，社區理事長、志工，大家都非常努力在推社區福利化、推友善環境，把社區的特色、社區的美不斷地呈現出來，希望大家一起努力，讓「你好、我好、大家都好」的「共好」概念繼續推廣出去。

▲埔鹽鄉大有社區金碳稻獲選為金馬57貴賓專屬禮品，榮譽理事長吳素秋說，社區志工打造炭爐，將廢棄木材做成生物炭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲埔鹽鄉大有社區金碳稻獲選為金馬57貴賓專屬禮品，榮譽理事長吳素秋說，社區志工打造炭爐，將廢棄木材做成生物炭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

埔鹽鄉長許文萍說，埔鹽大有村在地居民10多年來很努力種出好米，自從推出以來，深受很多人的喜愛，這次獲選金馬57選上貴賓專屬禮品，可以說是彰化之光、埔鹽之光，未來會持續協助推銷出去。

吳素秋說，全台種米的有很多，這次金馬57選上金碳稻為貴賓專屬禮品，相當不容易，從民國99年起，為了永續，社區許多長輩要一起種健康又好吃的米，但是，初期聽說水質及土質沒有很好，在一次環保活動中發現有生物碳，可以酸鹼中和，所以就採用這個方法來種植，有人說，香米三個月後就不香了，但是他們種的米，維持一年仍然很香，因為他們種的是無毒有機的好米，希望大家減少農藥用量，翻轉彰化，以彰化之光為榮。

王惠美，濁水溪所灌溉生產的彰化米，是好米，希望將過去曾有工業汙染的印象，去汙名化，「金碳稻」，經過426項SGS的無毒認證，希望讓大家可以吃的健康又安全。