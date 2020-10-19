炎亞綸遇低潮不敢看人縮電梯角落　鄰居「一句話」給力量

炎亞綸揮別待了14年的老東家華研國際，今（19）日宣布加盟索尼音樂並舉辦記者會，在記者會上他宣布要推出音樂新火種計畫，提到火，他自虧：「以前都燒錯地方，現在要點燃音樂的熱情。」 對於加盟新東家，炎亞綸表示心情興奮：「我覺得好險自己沒有放棄，沒有停下思考，以前我沒有善待歌手這個身分。」講到放棄一事，炎亞綸在受訪時坦言，經歷過2018年的感情風波後，有一陣子不太敢看人，就連看到鄰居也會怕，在電梯遇到還會把自己縮在最角落，直到有鄰居對他說了句「我支持你」，才讓他有所改變。之後他開始把重心移到創作上，也去上了一些心靈諮詢成長課程，「我自己挖掘自己，才發現我真的滿幸福的，以前我覺得需要被關心、被同情，後來才知道我一直被家人、朋友愛著，不需要一直扮演受害者的角色。」▲炎亞綸提到以前沒有善待歌手身分。（圖／記者林柏年攝 ,2020.10.19）花了2年的時間，才創作出12月要推出的新專輯，談到歌曲會不會像炎亞綸的為人一樣嗆辣，他笑說：「沒有啦！我有找到發洩的出口，歌詞也沒有罵人，我現在找到自己很舒服的方式，之前是用了比較不對的方法。」他透露，新專輯的歌曲裡將一一揭露他的感情世界、感情觀點，也提到他最渴望的感情就是平淡的陪伴。▲▼炎亞綸舉辦加盟索尼音樂記者會。（圖／記者林柏年攝 ,2020.10.19）