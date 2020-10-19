駐斐濟代表處人員遭中方人士毆打 國民黨：中國應道歉
駐斐濟代表處人員遭中方人士毆打 國民黨：中國應道歉
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-19 14:28:11
根據外媒報導，我國駐斐濟代表處8日在當地旅館舉辦國慶酒會，不過過程中，中國大使館的外交人員不僅闖入酒會，更與我國代表處人員發生嚴重肢體衝突。該名人員更被中方外交人員毆致腦震盪。對此國民黨文傳會也發表聲明，譴責中國大陸方面的此番暴力行為，並且應該公開道歉並嚴懲該名使用暴力的外交人員。
國民黨方面表示，媒體報導我駐斐濟代表處舉行國慶活動時，兩名中國大陸駐斐濟外交人員竟闖入並動手打人，對此，中國國民黨今(19)日表達嚴厲譴責，要求中國大陸應公開道歉並嚴懲使用暴力的外交人員，同時呼籲我政府相關部門應透過適當管道向陸方表達嚴正抗議。國民黨強調，兩岸關係和緩時，雙方駐外人員並未有如此緊張的關係，當前中國大陸頻繁的軍機擾台，已讓惡化的兩岸關係雪上加霜，現又爆發中國大陸外交人員使用暴力對待我駐外人員的傳聞，只會讓兩岸局勢瀕臨更危險的邊緣。
國民黨呼籲大陸當局應自我節制，使用強制壓迫的暴力手段並不會增加台灣人民對大陸的好感與認同，希望中國大陸在調查完成、釐清責任歸屬後，勿枉勿縱，懲罰涉案的外交人員，並對我方相關人員表達歉意。而國民黨也要求外交部，應對斐濟提出交涉，要求斐濟秉公處理對岸外交人員不當行徑，還我中華民國及外交人員公道與尊嚴；日後外交部並應向國人詳述事件始末，以及斐國處理之道。