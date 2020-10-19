百歲人瑞廖瑞陽話長壽　心情好比什麼都重要

重陽節前夕，台中市長盧秀燕親赴百歲人瑞廖瑞陽爺爺家，致贈市府重陽敬老禮金1萬元，也轉贈中央重陽賀禮敬老狀及金鎖片，盧秀燕讚稱廖爺爺老當益壯，身體硬朗，子孫孝順照顧得宜，至於廖爺爺長壽之道，三子透露「不挑嘴，心情好比什麼都重要。」

家住大里區的廖爺爺，民國9年出生，是家中長子，上有一姐姐，下有一妹妹，年少時熱心地方公益，為人親切隨和，受村里尊敬，育有子女6人，膝下有10個孫子，三代同堂，廖瑞陽今年4月滿百歲，視力正常，雖略有重聽，但身體硬朗。

盧秀燕與廖爺爺親切話家常，好奇廖爺爺長壽秘訣？三兒子廖經清笑說，父親作息正常、每天早睡早起，早餐吃麥片牛奶及香蕉，平日看報紙、電視，雖上了年紀，但「想吃什麼就吃什麼」，只要是口感嫩的食物，樣樣都吃不挑食，甚至還能喝威士忌，「心情快樂比什麼都重要！」

盧秀燕強調，長輩是社會寶貴資產，市府去年7月起恢復「老人健保補助」，今年編列預算續推，中市有八成長輩符合資格，子女不用幫忙繳健保費，長輩不需提出申請，由市府主動比對符合補助資格者，健保署辦理減免，讓台中長輩享有便利福利措施。

今日市議員林碧秀、李天生、大里區長鄭正忠、涂城里長黃仁耀，及大里涂城聖明宮主委全禹華等人均到場，立委何欣純、市議員蘇柏興、林德宇、段緯宇也派員致意，場面熱鬧溫馨。