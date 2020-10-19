桃園水情吃緊二期稻作停灌　鄭文燦：希望中央延長申辦

鄭文燦表示，今天的會議主要盤點各項抗旱準備，目前中央允諾1.2萬二期稻作停灌範圍，每公頃農地補償14萬元，從17日申辦至今約有2成申請，若10天沒有申請者，希望中央能延長申辦期限；另外，本周三將針對雜糧跟非水道作物也要訂定補償標準，同樣自公告日起算10日內申請，感謝桃園及石門2管理處同仁加班作業，市府農業局也會積極宣導，務必使農民得到最大補償。
除了農業用水，鄭文燦說，工業及民生用水也同樣吃緊，目前為第一階段限水，採減壓供水，若水情狀況持續吃緊，就會進行第二階段的減量供水，第三階段則會採分區供水，可能會「供五停二」。鄭文燦表示，目前市府盤點各種備援計畫，包括100部的水車、600個水塔及5百多個臨時供水站，戰備水井也有將近一百口，可供水量約3.7萬噸、桃園市七個水資源中心每日可提供8萬噸放流水、埤塘供水還有3700萬公噸，需要時都可作為備援水源。
工業區部分，將由經發局召開工業區供水會議，針對水資源中心放流水如何取用、戰備水井如何開啟、以及用水大戶可能會限制15%至20%限水計畫，要讓工業區的廠商預先了解，萬一走到三階限水階段可能會採取的限水規定及備源作為。
鄭文燦指出，石門水庫水位持續下降，從政府、學校到民間三方面都要進行節水宣傳，以目前水庫水位僅剩4成多來看，「節水勢在必行」，未來三個月是重要觀察期，節水、備援調度要一起做。另外針對農地作物的節水應變措施，桃市府和水利署合作，針對低耗水作物將採「智慧滴灌計劃」，由前瞻計劃匡列1億元預算執行，希望將來降低農作物對水的依賴度。