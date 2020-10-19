農田停灌與補償作業啟動　農委會主委陳吉仲赴竹縣市視察

水情吃緊，農委會宣布停灌範圍包含桃竹苗部分區域，停灌區域稻作每公頃補償14萬元，農委會主委陳吉仲今(19)日上午前往農田水利署新竹管理處竹北工作站，訪視農民申辦停灌補償作業，被問及是否會因近期水庫進帳，影響補償作業，陳吉仲表示、不管未來氣象怎麼改變，給農民補償的金額不會改變。

▲農委會主委陳吉仲今(19)日上午農田水利署新竹管理處竹北工作站，訪視農民申辦停灌補償作業。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

× ▲農委會主委陳吉仲今(19)日上午農田水利署新竹管理處竹北工作站，訪視農民申辦停灌補償作業。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

陳吉仲指出、這是56年來，有史以來最嚴峻的供水情況，包括無颱風帶來降雨、梅雨季比往年少了4成，桃竹苗的水庫比歷年來降雨量少6成，更重要的是在這3個灌區裡的農業用水超過1億3千公噸，即使全部水庫都給農業用水還是不夠，希望所有農民一起度過難關，農委會會拿出最大的誠意，種水稻每公頃補償14萬元，其他作物也全部都有補償，希望農民到農田水利管理處的工作站盡快辦理登記

隨後陳吉仲也前往新竹市，在市長林智堅陪同下，視察新竹市香山區農田停灌狀況，他呼籲農友盡早「割捨」，以利下期稻作耕種，同時也強調補償不只農田，凡1000公頃停灌範圍內的蔬果、花卉、雜糧也都有補償。

▲陳吉仲在市長林智堅陪同下，視察新竹市香山區農田停灌狀況，他呼籲農友盡早「割捨」。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

× ▲陳吉仲在市長林智堅陪同下，視察新竹市香山區農田停灌狀況，他呼籲農友盡早「割捨」。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

林智堅表示、新竹縣市頭前溪灌溉區有3000餘公頃，新竹市則有1000公頃、400農戶受影響，目前約有160幾戶提出補償申請，市府將與農會、水利會系統共同積極清查、協助所有農戶來辦理補償作業，他也提醒農民若有尋求其他水源搶灌者，仍需利用自由合法水源（例合法水井）灌溉，否則就無補償金領用，若領補償金就不能繼續種植。





陳吉仲則表示、新竹市農友已有三分之一完成申請補償，是桃竹苗效率最高的地方，他也呼籲完成補償申請且補償金拿到的農友，應盡早把稻作割除，如果農友捨不得一直不去割除，農田與稻作會愈來愈乾，之後會更難處理，及早割除對下期稻作會比較好處理並有利生長。

▲陳吉仲在市長林智堅陪同下，視察新竹市香山區農田停灌狀況，他呼籲農友盡早「割捨」。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

× ▲陳吉仲在市長林智堅陪同下，視察新竹市香山區農田停灌狀況，他呼籲農友盡早「割捨」。（圖/記者金祐妤攝,109.10.19）

陳吉仲也說、可能有農友寄望下周有雨水能夠帶來灌溉水，但稻作也已是空包彈了，雖然農友一定會「揪不甘」，不過為了下1期稻作，建議農民還是盡快割除。