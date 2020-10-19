江蘇台商確診對岸不服？擴大採檢意外揪法國返台男確診
江蘇台商確診對岸不服？擴大採檢意外揪法國返台男確診
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-19 14:53:08｜update2020-10-19 14:55:04
中央流行疫情指揮中心，今（19）天下午召開臨時記者會，公布國內增加5例新冠肺炎境外移入確診個案，其中案536是一名20多歲男性，長期在法國工作，10月11日入境主動告知有喉嚨痛，當時採檢結果為陰性，但在居家檢疫期間出現咳嗽、腹瀉、全身倦怠等症狀，16日由衛生單位安排就醫採檢，且於今（19）日確診。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案安排採檢，與上週確診的江蘇台商案530有關，因為先前確診的江蘇台商，採檢結果時陰時陽，但中國大陸政府表示江蘇地區沒有社區傳播的疫情，也因此這名台商確診後引起效應、疑慮，因此，指揮中心針對江蘇台商啟動專案調查，不過針對專案相關調查進度，指揮中心僅表示將在一週後對外公布，相關細節尚不便對外透露。這名法國返台確診男子，就是跟江蘇台商在同一天、同實驗室通驗檢體的，因為檢體本身有時序上的相關性，所以再次採檢。另外羅一鈞還提到，當天檢體同一批上機的，包含案536及案530總共31個檢體進行重新採檢，其中一個是該醫院的住院病患，在採檢時已經不幸往生，因此無法重新採檢，其餘的30名個案進行採檢後，才抓出確診的案536。
不過指揮中心也強調，他跟江蘇台商非同班機、同航廈入境，但因在擴大採檢範圍內，所以才會再次送驗。目前針對這名男子，衛生單位已掌握個案同班機前後二排座位旅客共6人，列居家隔離，機組員人數調查中，因有適當防護，將列為自主健康管理對象。
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