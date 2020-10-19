軍武／阻止美軍協防台灣　中國反介入用這些手段

2007年美國國防智庫蘭德公司《深入龍潭：中國的反介入戰略及其對美國的影響》報告指出，對付擁有壓倒性軍事優勢的美國， 中國將不會與美硬碰硬，將動用包括軍事、外交手段在內的一切力量，拒止美軍進入台海戰場。

中國反介入手段包括：攻擊美軍在西太平洋地區的空軍基地，摧毀機場跑道、機庫、油料庫、彈藥庫等設施，迫使美軍飛機部署至距離台灣較遠的地點，從而阻止美軍奪取空中優勢。對美軍的指揮機構、偵察監視衛星及其地面接收站、預警雷達和電腦網路等進行攻擊。

另外，中國也將對後勤、運輸和支援保障系統進行打擊，以遲滯美軍的增援。攻擊美軍部署在西太平洋地區的航艦、迫使其在遠離理想作戰地點的地方部署。透過外交和政治途徑，干擾美國與其東亞盟國之間的關係，阻止或限制美國使用盟國的基地。