軍武／阻止美軍協防台灣　中國反介入用這些手段

由於建政過程長期受到蘇聯援助，因此中國解放軍以「小米加步槍」的人民戰爭為建軍理念， 1950年代初期的韓戰中，共軍以「抗美援朝」為名投入韓戰，雖然成功將美軍趕回北緯38度以南，但是也至少造成30多萬中國軍民喪生。
1991年波斯灣戰爭，美軍透過高科技打敗以中國與蘇聯武器為主的伊拉克海珊部隊，加速中國推動「軍事事務改革」，盼能打贏高科技局部戰爭。1996年台海飛彈危機期間，柯林頓總統下令美軍航艦前往台海，讓共軍不敢武力犯台，中國因而發展「反介入」戰略。
2007年美國國防智庫蘭德公司《深入龍潭：中國的反介入戰略及其對美國的影響》報告指出，對付擁有壓倒性軍事優勢的美國， 中國將不會與美硬碰硬，將動用包括軍事、外交手段在內的一切力量，拒止美軍進入台海戰場。
中國反介入手段包括：攻擊美軍在西太平洋地區的空軍基地，摧毀機場跑道、機庫、油料庫、彈藥庫等設施，迫使美軍飛機部署至距離台灣較遠的地點，從而阻止美軍奪取空中優勢。對美軍的指揮機構、偵察監視衛星及其地面接收站、預警雷達和電腦網路等進行攻擊。
另外，中國也將對後勤、運輸和支援保障系統進行打擊，以遲滯美軍的增援。攻擊美軍部署在西太平洋地區的航艦、迫使其在遠離理想作戰地點的地方部署。透過外交和政治途徑，干擾美國與其東亞盟國之間的關係，阻止或限制美國使用盟國的基地。
彈道/巡弋飛彈打美軍
受到蘇聯建軍模式影響，中國也將反艦飛彈、巡弋飛彈、彈道飛彈視為打擊美軍航艦利器，最著名包括東風21D彈道飛彈，東風21D飛彈最大射程2100公里，採陸基機動發射，發射車機動性、越野性佳，難以偵測，東風21D飛彈進入大氣層後會採滑翔飛行模式，增添防空武器攔截難度。雖然美軍航艦遭東風21D飛彈擊中不一定會沉沒，但是卻可能癱瘓而失去作戰能力。
近期共機擾台過程中，轟六轟炸機經常參與其中，空軍戰機在攔截轟六過程中，也曾拍攝到轟六掛載長劍10型巡弋飛彈。長劍10飛彈功能類似美軍戰斧巡弋飛彈，射程1500~2500公里，透過北斗衛星導航系統導引，巡航高度50~150公尺，最大速度0.75馬赫，穿堅高爆彈頭重約500公斤。
轟六轟炸機掛載長劍10飛彈升空，可以對駐日、駐韓美基地，，以及西太平洋的官島美軍基地發動攻擊，不過因為該型飛彈無法超音速飛行，所以容易遭到戰機攔截擊落。
反衛星癱瘓美軍耳目
中國曾在2007、2010、2013年三度成功實施反衛星實驗，用飛彈將太空中的衛星摧毀，成為繼美國與蘇聯（現俄羅斯），第三個有反衛星能力的國家。由於美國海外作戰高度仰賴衛星擔任耳目，提供戰場資訊、導航，資料鏈傳輸，一但衛星遭到中國摧毀、癱瘓，將讓美軍戰力大打折。
美軍即將宣佈售台的MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機也需要大量衛星傳輸資訊，才能運作，萬一衛星系統癱瘓，MQ-9B戰力將難以發揮。不過，中國若要摧毀太空中的衛星，受損衛星產生的碎片在太空中漂流，會對其他國家，甚至中國自己的衛星構成損害，所以是百害無一利。
印太北約反制中國
在經歷了阿富汗與伊拉克反恐戰爭之後，美國歐巴馬政府推展「重返亞洲」戰略，漸進式撤離前線反恐部隊，將美軍重新部署於亞太地區，圍堵中國。川普總統上台後，將前朝的「亞太北約」再進化，拉攏印度與更多西太平洋、印度洋國家，擴大圍堵中國軍事威脅、強化盟邦凝聚力，成為「印太北約」。美軍太平洋司令部也在2018年改名為印太司令部。