拔擢年輕新秀　青管躍揚創造揮灑舞台

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市作為「管樂之都」、音樂的城市，嘉義市青年管弦樂團以培育在地音樂人才為重點，提供一個好的切磋學習平台，拔擢年輕新秀的亮點，足以照亮未來一展長才、接軌國際的路，這場跨縣市的演出是難得一見的，水準之上的表演，透過樂音形塑嘉義市「音樂之都」的城市意象，邀請大家到臺南市新營文化中心演藝廳欣賞C.Y.O.「青管躍揚」音樂會，以實際行動支持「Made in Chiayi」的樂團。
「青管躍揚」音樂會開場將以莫札特〈D大調第一號法國號協奏曲〉作為開場；接著演出瓦根賽爾〈降E大調長號協奏曲〉，是中音長號中相當具有代表性的作品；上半場最後演出胡梅爾〈降E大調小號協奏曲，第一樂章〉，在速度、音量、音色和情緒的詮釋上，都能顯現出演奏者對風格的掌握及對音樂的細膩表現；下半場則展現CYO樂團多元的演奏風格，將以大樂團型態演出大眾耳熟能詳的蘇佩《詩人與農夫序曲》及比才《卡門第一號組曲》饗宴樂友。
市府文化局指出，參考全球各大國際級音樂比賽，在末輪都以協奏曲作為評比標準的規範，樂團特別嚴格甄選優秀年輕音樂家與樂團合作演出協奏曲，本場演出將由的盧品蓁、黃鼎軒及游舒涵脫穎而出，三位主奏者對此次將與樂團的合作演出，感到既光榮又興奮。