名家論壇》李戡／中天既不是紅媒、也不該被關

【本文由李戡授權刊登】

不少人認為中天是「親中紅媒」，理所當然要被關台。說真的，說中天是「紅媒」，實在太抬舉它了。在對岸做生意的大台商，每天都在想方設法增加和官方的談判籌碼。「兩岸和平」就是最常見的籌碼，關係好的人，透過國民黨高層和對岸高官說好話喬生意，但這招未必每次都有效，而且得一直看人臉色，詢問傳話進度，可謂吃力不討好。共產黨非常重視海外宣傳，若能插足世界華文媒體，自然能讓有關部門另眼相看、方便溝通。我認為蔡衍明買下中天，首要目的是用媒體擴大他在對岸的談判籌碼，以便擴張旺中集團的生意版圖。

說中天新聞是對岸遙控指揮，完全是毫無常識的胡說八道，因為對岸有關部門根本沒智商指揮、更沒插手中天的必要。有關部門的對台宣傳，要的是自欺欺人的效果，中天自己愛怎麼做就怎麼做，根本不需大費周章干涉。有關部門沒有要把中天變成「央視四台」，因為後者是「大內宣」的工具，前者則是用作「大內宣」的輔助工具，利用中天的政論節目和新聞片段，營造「連台灣名嘴都看不下去了」、「台灣教授讚美大陸」、「台灣前深綠支持者痛罵民進黨」的氛圍，讓拙劣的「大內宣」顯得更具說服力。一下子把中天變成和央視一樣的真「紅媒」，反倒會壞了有關部門的好事，更不是共產黨的行事風格。





從這幾年蔡衍明主導中天新聞的風格來看，完全就是想「通吃兩岸」的兩面討好思維。例如，中天大篇幅報導北京閱兵，既可讓北京有關部門另眼相看，在台灣又可解釋為「播報國際新聞」，距離真正的「紅媒」，還差的很遠。全中天最「紅」的節目，當屬黃智賢主持的《夜問打權》。這個節目收視率很低，因為立場太「紅」，連大部分深藍都不買單，只有「深藍到發紅」的一小撮人才看。這個節目一路從「中天新聞台」被調到「中視新聞台」，再到後來被停播，黃智賢強調是被「當局打壓」。事實上，NCC固然多次受理民眾陳情要求黃智賢針對節目內容回函說明，但和關掉節目完全是兩回事，理由很簡單，這個節目在台灣根本沒幾個人看，對民進黨的炮火，除了對岸小粉紅看著意淫，根本傷不了民進黨。民進黨連彭文正的網路節目都沒關，有何必要關掉一個毫無殺傷力的小節目？





節目被關的關鍵原因，就是中天高層的決定，因為他們也受不了黃智賢的言論。對旺中而言，在台灣捧一捧國民黨、宣傳一下「九二共識」和大陸科技進步，對岸官方就滿意了，何必多此一舉過分宣傳大陸的好？捧大陸捧過頭，台灣人會反彈，若中天形象臭了，也有損旺中在對岸官方眼中的價值。過去幾年，蔡衍明指揮的中天新聞一直想台灣大陸兩面討好，但常常裡外不是人，受到兩方責難。韓國瑜的出現，給了蔡衍明突破困境的一個絕佳機會。中天力捧韓國瑜，除了收視率考量，本身就是「通吃兩岸」的一場豪賭。賭對了，韓國瑜當上總統，中天在台灣沒人敢找麻煩，同時，還可在對岸大顯身手，取國民黨高層而代之，直接和對岸高層建立長期合作關係，作為兩岸橋樑，拓展旺中版圖。就算賭錯了，憑著韓國瑜的政治影響力，至少能坐穩收視率第一。只是沒想到賭成全盤皆輸，才有今天的狼狽處境。蔡衍明是個台商，不是兩岸統一的促進者。旺中不是「紅媒」，但確實「親中」，但它親的不是中國統一，而是中國的人民幣。





中天不應該被關台，也沒有被改組的必要。某些社會的裂痕，絕不會因為中天被關而消失，反倒現在把中天關了，這些裂痕更無彌合可能。蔡衍明把中天打造成「韓天台」，作風固然可議，但收視率說明了一切，這些觀眾的需求應得到尊重。如果中天又要捧出一個X流，就讓它去吧！台灣社會應有足夠的自信，在全世界誤認中國大陸有能耐搞宣傳搞滲透的同時，緊鄰中國大陸、語言文字相通的台灣，卻絲毫未受大陸負面宣傳的影響。台灣社會應有足夠的肚量，支持中天作為監督執政黨的角色，同時反對它「演戲」給對岸看的一面。台灣應以自身行動，向全世界證明言論自由的精神，以及中國大陸統戰和宣傳部門的愚蠢和失敗。











●作者：李戡／作家、英國劍橋大學基督學院亞洲及中東研究學院中國研究博士生



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