駐斐濟代表處酒會遭中方闖入　中國大使館稱：被台方攻擊

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駐斐濟代表處酒會遭中方闖入　中國大使館稱：被台方攻擊

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-19 15:37:15

▲（圖／翻攝自）
▲中國駐斐濟大使館10月19日稱，8日中台雙方爆發衝突，是台方人員挑釁、造成中國外交官身體受傷。（圖／翻攝自中國駐斐濟大使館）
台灣駐斐濟代表處 10 月 8 日於當地旅館舉辦雙十國慶酒會，中國大使館人員傳出強行闖入場地，與台灣代表處人員發生肢體衝突，導致台灣代表團 1 名成員頭部受傷住院。對此，外交部譴責中國駐斐濟大使館人員嚴重違反法治與文明規範的行為。但中國駐斐濟大使館今（ 19 ）日回應，稱實情和台灣媒體報導「完全不同」，指責是台方人員挑釁，導致中國外交官受傷。
據中國駐斐濟大使館，使館稱注意到一些媒體報導 10 月 8 日台北駐斐濟商務辦事處舉辦活動場所外發生的事情，報導對中國使館工作人員的指責與事實完全不符，純屬顛倒黑白、「倒打一耙」（出自《西遊記》，比喻犯錯後不接受批評，反而責怪他人）。
▲（圖／翻攝自環球時報微博）
▲中國駐斐濟大使館19日聲明稱「真相」為台方人員動手。（圖／翻攝自環球時報微博）
中國大使館稱，台北辦事處在公眾場合公然舉行所謂「雙十國慶日」活動，行為不僅嚴重違背一個中國原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定。中國稱台灣此舉是為了在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」局面。並稱「真相」是當晚（ 10 月 8 日）台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。中國駐斐濟使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。

中國大使館稱，需要指出的是「世界上只有一個中國」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這個主張為「聯合國決議所確認」，也是國際社會的普遍共識。堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。中方高度讚賞斐濟政府堅持一個中國原則，相信斐方能公正、妥善處理此事。

亞太報導》19 日的報導指，2 位中國使館人員闖入會場後開始拍照，當時在場的包括外交使團、國際組織以及非政府組織（ NGO ）以及當地的斐濟華人。消息人士稱，台灣方人士要求 2 為中國人離開但對方拒絕，不久之後 2 為中國人開始攻擊一名男性台灣代表處成員。 斐濟警方接獲通報前往活動會場，但中國外交人員稱擁有豁免權拒絕進一步合作。
▲（圖／翻攝自）
▲《亞太報導》指8日台北駐斐濟代表處在當地旅館內舉行雙十酒會，卻遭到2名中國大使館人士強行闖入，爆發肢體衝突。（圖／翻攝自《亞太報導》）
《斐濟村報》（ Fiji Village ）引述斐濟警政發言人，表示警方正和斐濟外交部合作，警方確實有接到中國大使館報案，中方人員稱試圖進入活動地點時遭到台灣人毆打，但未接獲台灣方報案。外交部今日表示，已向斐濟警方報案，並且提供人證、物證，希望釐清事件真相以正視聽，並批評中國方面反咬我方人員攻擊，企圖混淆視聽，外交部對違反法治、文明規範的行為予以強烈譴責。
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