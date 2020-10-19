駐斐濟代表處酒會遭中方闖入　中國大使館稱：被台方攻擊

中國大使館稱，台北辦事處在公眾場合公然舉行所謂「雙十國慶日」活動，行為不僅嚴重違背一個中國原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定。中國稱台灣此舉是為了在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」局面。並稱「真相」是當晚（ 10 月 8 日）台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。中國駐斐濟使館已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。
中國大使館稱，需要指出的是「世界上只有一個中國」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這個主張為「聯合國決議所確認」，也是國際社會的普遍共識。堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨。中方高度讚賞斐濟政府堅持一個中國原則，相信斐方能公正、妥善處理此事。
《亞太報導》19 日的報導指，2 位中國使館人員闖入會場後開始拍照，當時在場的包括外交使團、國際組織以及非政府組織（ NGO ）以及當地的斐濟華人。消息人士稱，台灣方人士要求 2 為中國人離開但對方拒絕，不久之後 2 為中國人開始攻擊一名男性台灣代表處成員。 斐濟警方接獲通報前往活動會場，但中國外交人員稱擁有豁免權拒絕進一步合作。
《斐濟村報》（ Fiji Village ）引述斐濟警政發言人，表示警方正和斐濟外交部合作，警方確實有接到中國大使館報案，中方人員稱試圖進入活動地點時遭到台灣人毆打，但未接獲台灣方報案。外交部今日表示，已向斐濟警方報案，並且提供人證、物證，希望釐清事件真相以正視聽，並批評中國方面反咬我方人員攻擊，企圖混淆視聽，外交部對違反法治、文明規範的行為予以強烈譴責。