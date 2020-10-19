王浩宇被罷免可能大　孫大千解析：藍綠都對他有意見

孫大千接著直指，還有一派政治人物要靠著去修理韓國瑜，才能維持在全國的能見度，王浩宇就是其中之一，王浩宇開始在全國耳熟能詳，就是從修理韓國瑜開始，王浩宇的另一個印象，就是專門抱桃園市長鄭文燦大腿，對鄭文燦歌功頌德到極點。
孫大千分析稱說，王浩宇現在面臨到政治生涯的挑戰，其罷免案第二階段將會通過，地方選區的議員很容易被罷免，因為議員是多席次選舉，在中壢有30多萬人，會選出10幾名議員，王浩宇只要獲得1萬6000票就能當選，但這也代表其他人都沒投王浩宇或不支持王浩宇。
孫大千指出，在中壢的政治生態中，藍、綠都對王浩宇有意見，國民黨不說，民進黨對王浩宇也有意見的原因，就是王浩宇剛從綠黨跳到民進黨，若王浩宇沒被罷免掉，2年後民進黨在中壢的選情，會因為有王浩宇來分選票而更吃緊，更別說王浩宇以前在綠黨時，修理民進黨也是不遺餘力，結了不少仇。
孫大千透漏，就他了解，這次在中壢罷免王浩宇最賣力的，不見得是國民黨，一些綠的政治人物私下都有提供大力協助，因此若罷免走到最後，對王浩宇會是一大挑戰，因此王浩宇才需要提供聲量，作為對付韓國瑜的重要人物，若沒辦法把中壢局勢拉成藍綠對決的局面，要通過罷免案會有一定的困難，所以他一點也不意外，王浩宇會再蹭一次韓國瑜。
新聞來源為Newtalk 新頭殼