NBA／Curry曬女兒投籃影片 球迷驚艷：她將繼承你的衣缽
NBA／Curry曬女兒投籃影片 球迷驚艷：她將繼承你的衣缽
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-10-19 17:28:00
金州勇士超級球星Stephen Curry被認為是NBA史上最偉大的射手，近日他在IG放上了一段他女兒Riley的投籃影片，也讓不少球迷驚呼：「他繼承了你的衣缽。」
近幾個賽季隨著勇士隊的成功，Curry也引領了NBA的三分球革命，他個人也寫下了許多關於三分球的紀錄，包括單季投進402顆三分球，季後賽生涯累計470顆三分球命中，都是讓後人難以企及的標竿。Curry和妻子Ayesha目前有3個孩子，包括8歲的女兒Riley，以及她5歲的妹妹Ryan，以及2歲的弟弟Canon。Rliey曾經在2015年季後賽時，被Curry帶到了賽後記者發布會，也因此成為全美的小紅人，許多人都對於當時那可愛的小女孩印象深刻。
而如今Riley已經長大了，近期Curry錄下了一段女兒投籃命中的影片，還標記寫道：「中距離投籃永遠不會過時！」也讓不少球迷在下面回復道：「真相你！」、「期待她以後能到灣區的WNBA球隊打球」、「你應該教她投得更遠一些」。