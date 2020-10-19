陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會 台商：他們在蒐集台灣人脈
陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會 台商：他們在蒐集台灣人脈
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-10-19 16:30:44
我國駐斐濟代表處8日舉辦國慶酒會，卻發生大陸外交官鬧場、攻擊的情況。今（19）日國民黨立委溫玉霞連線一名斐濟呂姓台商，該名台商轉述她參加國慶酒會的弟弟在現場的見聞，她表示當時那兩名中國大使館的人員要到現場拍照、紀錄有哪些斐濟政府官員、商界人士出席，但台灣方面有先做兩道防護，將那兩名大陸官員擋著不讓他們進現場，因此發生扭打衝突。
案發時該名呂姓台商的弟弟人就在8日的國慶酒會現場，她表示往年國慶酒會，中共的人都會派人來拍照、蒐證，目的在了解哪些當地人出席台灣的活動，為此駐斐濟大使黎倩儀為了謹慎起見，在安排動線時，想進入會場的賓客要先經過貴賓室，在貴賓室則有台灣農技團的成員、代表處官員、台僑及台商，中共外交官在貴賓室被擋下、和台方人員發生衝突。呂姓台商表示，台灣在斐濟多少還是有軟實力，在當地朋友也很多，「他們想知道有哪些貴賓、以及貴賓在當地的位階有多高，後續會對他們採取什麼行動我們很難預測，我們已經為了保護貴賓做了兩道安全門了。」而消息曝光之後，中方反咬台方打人，呂姓女台商表示，就經驗來說都是用勸的請對方離開，且當天是中共外交官不請自來，「這各說各話了，我們當天辦國慶不可能惡言相向，我的經驗是好好請他出去、不要進來，但發生推擠是事實。」