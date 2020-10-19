祕魯沙漠「千年貓貓」現蹤！巨型圖騰曝　網笑翻：誰畫的

秘魯文化部15日宣布，位於秘魯伊卡沙漠（Ica Desert）

距今2000多年前

的納斯卡城（Nasca）古文明所留下

著名的「納斯卡線」（Nazca Lines），發現了一處長超過37公尺的巨大圖騰，從高空俯瞰這個古代圖騰是一隻大型貓科動物，目前相關單位也正對這個受自然侵襲破壞的圖騰進行養護工程，而消息曝光後也吸引不少討論。

根據

《BBC》報導指出，秘魯文化部本周宣布，考古團隊在祕魯西南部的

伊卡沙漠（Ica Desert）進行維護工作時，發現一處

長37公尺

的巨型貓科動物圖騰，該圖騰經過鑑定後確認是具有2,000年的納斯卡線，光是每條線的

寬度就落在30至40公分之間，「過去一周內，他們已對這個地畫進行清潔和維護，並顯現了這隻貓咪的輪廓，牠的頭部朝向前方」。

▲除了從高空俯瞰外，光從地面上是無法察覺這些有色土壤形成的圖形的。（圖／翻攝自秘魯文化部官網、推特@MinCulturaPe）

主要負責該次行動的考古學家伊斯拉（Jhonny Isla）就表示，由於該處地形複雜，團隊是利用空拍機才發現這個巨大的貓科動物圖騰，而這樣的發現也激勵團隊未來更有希望發現更多古文明留下的遺跡，另外他也表示近年來接連在距離

首都利馬（Lima）以南400公里的伊卡沙漠和

帕爾帕山谷發現80至100個新圖騰，「這些尺寸較小，位於山坡上，顯然屬於較早的文化」。

不過也因為這幅巨型貓科動物的圖騰位於

相當陡峭的斜坡上，自然侵蝕的影響極大，目前相關單位已經著手進行維護工程。事實上，聯合國教科文組織在1994年認定納斯卡線符合「已消失的文化傳統、文明的獨特或稀有之證據」的條件，已將其列為世界遺產，而因應新冠肺炎影響，秘魯目前累計超過84萬起確診病例、3萬3305人病故，觀光旅遊產業幾乎停擺，文化部則藉這個機會對境內的古文明進行養護修復作業。

▲當局已派遣相關單位對該處地畫進行養護措施。（圖／翻攝自秘魯文化部官網、推特@MinCulturaPe）

消息曝光後，不少國外網友也紛紛到祕魯文化部官方推特底下留言，表示十分期待疫情緩解後能造訪該地，而台灣也有不少網友得知消息後表示「這是動手玩創意吧」、「就說貓咪是來統治地球的吧」、「畫風整個不對了」、「人類果然是貓星人統治的」、「2000年前的人畫得比我好」、「還以為是女兒小學作業」。（編輯：楊智傑）