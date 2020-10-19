歡慶重陽　黃偉哲訪七股、將軍祝賀二位百歲耆老長壽健康

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歡慶重陽　黃偉哲訪七股、將軍祝賀二位百歲耆老長壽健康

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-10-19 17:22:29

黃金從爺爺雖已高齡百歲，打起拳來依舊矯健有勁，虎虎生風
▲黃金從爺爺雖已高齡百歲，打起拳來依舊矯健有勁，虎虎生風（圖／記者林怡孜攝，2020,10,19）
為慶祝重陽佳節，台南市長黃偉哲今(19)日拜訪將軍區及七股區兩位百歲人瑞陳閬及黃金從，獻上誠摯祝福，除親贈市府重陽禮金壹萬元及禮物外，並代頒總統府致贈的敬老狀及與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，祝福長輩重陽久久，健康長壽。
黃偉哲表示，小英總統曾說百歲人瑞是國家的寶貝，要更珍惜，隨著人口高齡化，長者可以對社會有更多的貢獻。不論是從事志工或教導下一代做人做事的道理，高齡長者提供後進年輕人豐富的人生經驗，期盼藉由銀髮長輩的傳承，共創一個世代共好的幸福城市。
家住七股的黃金從爺爺今年甫滿百歲，黃爺爺年輕時和太太一起從事農務工作，夫妻伉儷情深曾接受市府的鑽石婚表揚，黃爺爺在擔任當地寶安宮廟祝期間致力廟務推展，更是傳統表演藝術白鶴陣耆老，熱心傳授武術技藝給後輩，因長期習武練拳，身體特別硬朗，喜歡騎著腳踏車到寶安宮與朋友話家常，星期一至五會騎車前往社區活動中心參加關懷據點長照課程及共餐，享受活到老學到老的樂活人生，今天也特別練拳給市長及現場來賓看，獲得熱烈掌聲。

將軍區高齡106歲的陳閬爺爺出生在將軍區廣山里，年輕時雖然生活困苦，但與妻子同心協力從事農耕工作，辛勤養育4子2女，目前已4代同堂，子孫有40多人，兒孫滿堂，家庭生活和樂，陳爺爺清心寡慾，生活習慣規律，三餐飲食正常不挑食，這就是他的長壽之道。

▲陳閬爺爺開心的接受眾人的祝福，他表示他的長壽之道就是生活規律，三餐正常不挑食（圖／記者林怡孜攝，2020,10,19）
▲陳閬爺爺開心的接受眾人的祝福，他表示他的長壽之道就是生活規律，三餐正常不挑食（圖／記者林怡孜攝，2020,10,19）
 

台南市社會局表示，目前台南市65歲以上老年人口數計有30萬3千多人，占全市人口逾16.15%。其中百歲以上的人瑞共計有250位，剛屆齡100歲長者有110位；超過1百歲長者則有140位，人瑞人數呈現逐年增加的趨勢。市府為了照顧高齡長輩，長期推動各項老人福利服務，積極布建社區照顧關懷據點提供長輩服務，目前已設置369個社區照顧關懷據點；並結合公部門及在地民間組織，深入社區，提供整合性的社會福利服務，讓家庭中的長者、兒童、少年、婦女及身心障礙者受到更完整的照顧，落實「溫暖大台南」的願景。
 
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