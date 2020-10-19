歡慶重陽　黃偉哲訪七股、將軍祝賀二位百歲耆老長壽健康

家住七股的黃金從爺爺今年甫滿百歲，黃爺爺年輕時和太太一起從事農務工作，夫妻伉儷情深曾接受市府的鑽石婚表揚，黃爺爺在擔任當地寶安宮廟祝期間致力廟務推展，更是傳統表演藝術白鶴陣耆老，熱心傳授武術技藝給後輩，因長期習武練拳，身體特別硬朗，喜歡騎著腳踏車到寶安宮與朋友話家常，星期一至五會騎車前往社區活動中心參加關懷據點長照課程及共餐，享受活到老學到老的樂活人生，今天也特別練拳給市長及現場來賓看，獲得熱烈掌聲。
將軍區高齡106歲的陳閬爺爺出生在將軍區廣山里，年輕時雖然生活困苦，但與妻子同心協力從事農耕工作，辛勤養育4子2女，目前已4代同堂，子孫有40多人，兒孫滿堂，家庭生活和樂，陳爺爺清心寡慾，生活習慣規律，三餐飲食正常不挑食，這就是他的長壽之道。
台南市社會局表示，目前台南市65歲以上老年人口數計有30萬3千多人，占全市人口逾16.15%。其中百歲以上的人瑞共計有250位，剛屆齡100歲長者有110位；超過1百歲長者則有140位，人瑞人數呈現逐年增加的趨勢。市府為了照顧高齡長輩，長期推動各項老人福利服務，積極布建社區照顧關懷據點提供長輩服務，目前已設置369個社區照顧關懷據點；並結合公部門及在地民間組織，深入社區，提供整合性的社會福利服務，讓家庭中的長者、兒童、少年、婦女及身心障礙者受到更完整的照顧，落實「溫暖大台南」的願景。