觀光勝地、退休天堂　佛羅里達成兵家必爭「搖擺州」

朱維特指出，佛羅里達的戰線非常明確，從邁阿密到棕梠海灘主要是民主黨的地盤，而佛州北部和西南部則是共和黨佔優勢。川普、拜登在這次選舉都有優劣，拜登不受拉丁族群歡迎，而川普的老年人票也有下滑的趨勢。
今年因為新型冠狀病毒疫情，觀光業興盛的佛羅里達州經濟備受打擊，州內多個主題公園關閉或觀光人數銳減，海灘的遊客減少連帶影響周遭的旅館、酒吧。佛羅里達至今（ 19 ）日累計 75.5 萬例，其中 15.9 萬人死亡，是全美確診人數第三高的地區。根據 Rockport Analytics 統計，2018 年佛羅里達州觀光業就帶來 913 億美元， 150 萬人工作與觀光相關，地方政府的稅收約 120 億美元。加上觀光相關的行業會聘請大量短期、臨時工作者，因此重啟經濟活動的議題高度重視，很多人迫切希望盡快復工。
此外，佛羅里達州的氣候吸引不少退休人士居住，約 2 成的居民是 65 歲以上長者，比全國平均要來得高，州內還有全美唯一個 65 歲長者過半（ 53% ）的選區，全美「第二老」的選區（夏洛特郡，Charlotte County ）也在佛州，當地有 38% 的居民逾 65 歲。
而老年人也是此次 COIVD-19 疫情的高風險群，包括川普（ 74 歲）本人在內，因此佛州的重症、死亡人數才那麼驚人，而川普確診也加深當地高齡居民的擔憂。川普出院後直奔佛州，為的就是傳遞「疫情不可怕」的訊息給這些人，或是彌補他自己都得病的負面形象。
《紐約時報》形容，雖然佛羅里達州雙方陣營常常是「五五開」，要花費候選人大量的心力才能夠取勝，但仍然是「兵家必爭之地」，州民調常常比總統選舉本身更加刺激。目前看來，拜登仍然佔有優勢，並在川普確診後逐漸拉開差距，但上次選舉希拉蕊（ Hillary Cliton ）也在該州民調領先，最後還是由川普拿下佛州 29 張選舉人票，順利進入白宮，因此民主黨這此仍保持謹慎樂觀。
《國會山莊》（ The Hill ）16 日分析，川普陣營的策略似乎是瞄準佛羅里達州和北卡羅來納州。根據該報的民調（ Hill/Harris ）川普在佛羅里達州和拜登旗鼓相當，在賓州微幅落後，但在密西根州則大幅落後，俄亥俄州和愛荷華州看起來較有勝算，《國會山莊》認為真正的戰場在亞利桑那州、賓州以及密西根州。
從此次疫情來看，川普一開始似乎有「超前部署」的可能，及早限制中國旅客入境，但那之後川普在整合防疫能力上失策，政治分歧導致他受到新聞界和民主黨州長的攻擊，接著川普暫停一段時間的疫情簡報會，反擊民主黨防疫不力，但共和黨掌握的佛羅里達卻疫情嚴重。最後，各州的州長受到的批評都沒有川普來得嚴重，川普的支持度下降落後拜登。雖然川普的連任之路看似崎嶇，但並沒有完全失去勝算，接下來的辯論及搖擺州的動態都值得繼續注意。