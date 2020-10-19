雄獅集團再添新餐飲品牌　目標鎖定外送客盼達7成業績

雄獅集團表示，旗下餐飲品牌包括內湖、仁愛、南港已有三家店，主打天然食材、美味均衡的地中海風格料理，在健康飲食越來越受到重視的趨勢下，廣受消費者認同與喜愛，自今年5月以來的累績營業額較去年逆勢成長30%，總營收一年可望突破1.2億。
品牌策略總經理游國珍表示，看到疫後餐飲型態的改變，加速成立新品牌，鎖定客流量大的車站、捷運站、辦公大樓等都會型機能性商圈，主推外帶式店型，品牌展店策略將鎖定雙北、桃園、新竹、台中等都會區。另外集團也致力於人力整編，餐飲的員工有8成是來自旅遊門市銷售業務轉調，達到集團人力橫向發展的目標。
欣食旅資深副總經理陳斯重表示，首家「gonnaEXPRESS｣以專櫃型式進駐台北東區百貨，新品牌將維持一貫的開放式廚房設計，讓消費者可以看見各式兼具色彩及營養的健康食材，另外東區百貨拓點的好處，也是為了鎖定外帶與外送族群，除10月1日試營運至今，外送已達業績的5成，未來其外外帶外送客群可達到7成之多。
新主廚林庭佑則說，雖然自己長期以來都是受法式料理的訓練，經驗也都來自法餐界，不過希望未來能用台灣的食材以法式料理的技藝呈現，走出全新風貌，伴隨此次開幕，也推出多款創新在地小農好蔬菜，如「油封拇指洋芋與芋艿」以小農拇指洋芋、芋艿加入有機海鹽橄欖油油封而成、「酸奶乳酪拌雙瓜」以櫛瓜、金瓜、蒔蘿、酸奶、羅馬諾乳酪、枸杞、松子涼拌而成，特色的在地食材加上法式料理方式，令人耳目一新。