雄獅集團再添新餐飲品牌　目標鎖定外送客盼達7成業績

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雄獅集團再添新餐飲品牌　目標鎖定外送客盼達7成業績

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-19 17:05:56｜update2020-10-19 17:45:06

雄獅集團再添新餐飲品牌　目標鎖定外送客盼達7成業績
▲主打「快速慢食」（slow fast food）的健康餐飲品牌，10月12日也正式在忠孝SOGO美食街插旗新副牌。（圖／業者提供）
台灣知名旅遊集團在2017年跨入餐飲業，於台北內湖、南港等上班族、科技產業新貴集散地推出主打「快速慢食」（slow fast food）的健康餐飲品牌，10月12日也正式在忠孝SOGO美食街插旗新副牌，同時鎖定外送、外帶族群，預估未來可佔7成業績。
雄獅集團餐飲品牌gonna共樂遊10月開設第一家新型態店「gonnaEXPRESS」，選擇台北忠孝SOGO百貨，以專櫃型式進駐美食街，主打「好肉好菜、快速便利｣，並邀請到曾任文華東方酒店法式廚師的林庭佑設計創意料理，希望發展出台灣在地食材為主的法式料理。
▲新品牌以專櫃型式進駐美食街，主打「好肉好菜、快速便利｣。（圖／業者提供）
▲新品牌以專櫃型式進駐美食街，主打「好肉好菜、快速便利｣。（圖／業者提供）
雄獅集團表示，旗下餐飲品牌包括內湖、仁愛、南港已有三家店，主打天然食材、美味均衡的地中海風格料理，在健康飲食越來越受到重視的趨勢下，廣受消費者認同與喜愛，自今年5月以來的累績營業額較去年逆勢成長30%，總營收一年可望突破1.2億。

品牌策略總經理游國珍表示，看到疫後餐飲型態的改變，加速成立新品牌，鎖定客流量大的車站、捷運站、辦公大樓等都會型機能性商圈，主推外帶式店型，品牌展店策略將鎖定雙北、桃園、新竹、台中等都會區。另外集團也致力於人力整編，餐飲的員工有8成是來自旅遊門市銷售業務轉調，達到集團人力橫向發展的目標。

欣食旅資深副總經理陳斯重表示，首家「gonnaEXPRESS｣以專櫃型式進駐台北東區百貨，新品牌將維持一貫的開放式廚房設計，讓消費者可以看見各式兼具色彩及營養的健康食材，另外東區百貨拓點的好處，也是為了鎖定外帶與外送族群，除10月1日試營運至今，外送已達業績的5成，未來其外外帶外送客群可達到7成之多。
▲林庭佑使用在地小農蔬菜，推出多款創新配菜。（圖／業者提供）
▲林庭佑使用在地小農蔬菜，推出多款創新配菜。（圖／業者提供）
新主廚林庭佑則說，雖然自己長期以來都是受法式料理的訓練，經驗也都來自法餐界，不過希望未來能用台灣的食材以法式料理的技藝呈現，走出全新風貌，伴隨此次開幕，也推出多款創新在地小農好蔬菜，如「油封拇指洋芋與芋艿」以小農拇指洋芋、芋艿加入有機海鹽橄欖油油封而成、「酸奶乳酪拌雙瓜」以櫛瓜、金瓜、蒔蘿、酸奶、羅馬諾乳酪、枸杞、松子涼拌而成，特色的在地食材加上法式料理方式，令人耳目一新。
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