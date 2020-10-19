新北爭環狀線經營權　黃珊珊批：短多長空的做法

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新北爭環狀線經營權　黃珊珊批：短多長空的做法

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-19 17:15:48

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
新北市政府積極爭取捷運環狀線經營權，台北市長柯文哲今（19日）強調，每一條線單一公司經營，最理想是誰興建、誰營運、誰負責，並呼籲交通部出來協調。台北市副市長黃珊珊表示，如果為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後，每經過特定路段就需要在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是「短多長空」的做法。
黃珊珊於臉書發文指出，要有好的服務，就必須讓最好的公司來經營，台北捷運代表的就是「安全」、「可靠」，是目前台灣最可靠的地鐵系統，也是獲得多項國際認可的公司。
黃珊珊表示，在2005Nova等24個會員系統中，台北捷運系統去年的整體滿意度達到97.6％，系統可用度達99.98%，準點率更接近99.7%。台北捷運公司一整年的列車延誤不會超過30次，甚至一整年都不曾延誤超過5分鐘，2017年的準點率甚至高達100%。

黃珊珊強調，這些成績不只讓我們登上《Channel NewsAsia》，紐約專欄作家Martha Sorren更發表專文列出台北捷運十大優點，大讚台北捷運的完美，是其他城市的典範。

黃珊珊說，新北市長侯友宜從年初以來，便不斷要求北市移交環狀線南環段及萬大線二期工程的經營權應該交還新北，然而，環狀線的路網設計應該是「一車到底」、「連結各線路」並「讓雙北更緊密」。

她認為，淡水輕軌都在新北市，由新北市自蓋自營當然沒問題，但環狀線西環段只是環狀線一部分，如果為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後，每經過特定路段就需要在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是短多長空的做法，相信不管是誰當市長，都該選擇對雙北市民最安全，最便利的方案。

黃珊珊強調，「資源共享、政策一致」一直是雙北的共識，台北捷運公司也投入許多營運經費、人力、資源，並運用豐富的經驗支援各個縣市，因為他們認為這樣才能完善整體利益。

新聞來源為Newtalk 新頭殼
黃珊珊認為，為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後，每經過特定路段就需要在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是「短多長空」的做法。 圖：翻攝黃珊珊臉書
黃珊珊認為，為了爭取一時半刻的經營權，卻讓未來環狀線通車後，每經過特定路段就需要在交界點換一次車 ，就只是為了劃分兩市經營權，無疑是「短多長空」的做法。 圖：翻攝黃珊珊臉書
 
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