大同經營權攻防！陸資疑雲、打烏賊戰　政府四度開罰

早在2017年，屬於市場派陣營的新大同、欣同投顧林宏信在大同董事會上所提名的10席董監事人選，遭公司派以未檢附必要文件、資格不符為由全數剔除，對此市場派提告，聲稱該次股東會無效，並申請禁止8人行使公司董事、獨立董事、董事長職務及印鑑章定暫時狀態假處分，經高院駁回後提出再抗告，歷經多年審查，日前才經最高法院民事裁定此案廢棄，由高等法院更為裁定。
而當年官方纏訟之時，金管會隨後就接獲檢舉有陸資炒作大同股價，在介入調查後發現，陸資上海龍峰集團違法來台投資大同，金管會因此依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第73條第1項規定向龍峰集團開罰最高60萬，並要求6個月內出清 4.06％ 持股，而這也是首例陸資違法來台投資開罰案。
不過，此案發生後沒多久，金管會持續接獲檢舉，又發現龍峰集團使用加拿大籍人頭戶繞道香港證券商加碼大同股票，因此再依《證券交易法》對龍峰國際處罰鍰 522 萬元、兩岸人民關係條例60萬，共計582萬，並要求 6 個月內出清大同8.78%持股；隔沒多久，金管會再次宣布，三度查獲龍峰集團透過永豐證亞洲、元大證香港、大華繼顯證券、帕米爾思資本香港券商及金英證券香港等五家外資（FINI）帳戶，持股大同高達 18.01%，予以開罰 402 萬元，並再次限期6 個月內要出清持股。
有鑑於此，立法院修正通過《兩岸人民關係條例部分條文》，將違法陸資罰鍰從60萬大幅提高到2500萬元，且可按次連續處罰到改善為止，盼能藉此遏阻陸資違法在台投資。
大同經營權搖搖欲墜 公司派挑戰一波未平一波又起？
2019年，市場派代表三圓建設董事長王光祥以18年來未發股息、大同董事會經營成效不彰為由，向經濟部申請召開臨時股東會，但在歷經數月審查後，最後仍遭經濟部駁回；2020年，王光祥被爆出向陸資借款31億元來投資大同，因此他找來曾質疑有中資介入的「反中第一人」前立委黃國昌擔任獨立董事，希望能夠藉以洗白外界認為市場派帶有中資色彩的傳言。
黃國昌的加入，讓市場派士氣大振，反過來指控公司派有賣台嫌疑，且指稱大同承包多項國軍標案，恐有國安機密洩漏之虞，兩派各自陷入陸資疑雲迷霧卻又互打烏賊戰，立委陳歐珀、高嘉瑜等人也數次呼籲、要求金管會官員，儘速徹查大同公司股東的資金來源是否有陸資疑慮，否則「假外資、真中資」借道，進而獲取商業機密、成為國安破口。
2020年6月，大同召開股東會改選董監事，除了股東會上進駐百名黑衣人外，還有部分自然人與法人股東到現場卻被剝奪投票權，場面一度混亂爆發衝突，最後投票結果由公司派9比0大獲全勝引發爭議，董事長林郭文艷遭指控逕自刪除逾53%股權的投票權，損及股東權益。經濟部以未達合法出席人數為由，認定大同股東常會流會、駁回董事變更申請登記；投保中心開會決議提起林郭文艷裁判解任訴訟、證交所將大同打入全額交割股，金管會則以涉犯違反《證券交易法》特別背信罪將大同移送法辦，並命不得再自行辦理股務事務。
而後，市場派代表之一欣同、新大同與主力三圓建設董事長王光祥先後遞件向經濟部申請召開臨時股東會，經濟部則依申請時間，將召集權予以欣同投顧林宏信，時間訂於10月21日。而王光祥則是改退居第二線，將董座光芒交給前中鋼集團董事長林文淵。
大同公司不服，為阻止股臨會的召開，公司派分別向行政院、行政法院及地方法院提起訴願並申請停止執行、行政訴訟及聲請定暫時狀態處分。但經濟部駁回訴願、訴願委員會也駁回申請停止執行，高等行政法院、地方法院同樣都駁回大同公司的聲請。
決戰臨時股東會 政府呼籲公司治理才是根本
股臨會召開前夕，金管會又抓到有陸資違法投資大同，持有大同5.87%股權，金管會依法開罰新台幣2500萬元，並停止股東權利及限期於6個月內出清持股，這已是大同公司違法陸資四度遭開罰，不過此次陸資身份未公開，金管會僅表示與之前查到的龍峰集團是不同人，而手法則是透過新加坡外商，在新加坡金融機構開戶後，從去年5月開始陸續買進大同股票約13萬張。經濟部則說明原有的行政處分不受影響，因此儘管查獲有違法中資入股大同，但跟欣同、新大同無關，股臨會照常舉行。
大同公司派與市場派之間的惡鬥，侵害股東權益，頻遭主管機關經濟部、金管會等單位施以裁罰，但公司的經營才是重點，彼此的利益考量除了勞民傷財、累積民怨外，對外形象也漸趨負面，這場股臨會的結果，將緊緊牽動百年大同經營權之爭新的局面。