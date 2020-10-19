欣中環保力挺身障員工 勞工局長感謝創造４贏
記者金武鳳/台中報導
calendar_today2020-10-19 19:20:00
身心障礙者求職不易，臺中市欣中環保公司勇於用人，近年來連續進用5名身障者，超額進用，為他們營造友善職場，臺中市府勞工局長吳威志，今天親往致謝，也為身心障礙員工打氣，鼓勵繼續加油，為自己開創一片天。
欣中環保公司自去年底，陸續進用勞工局推介的5位身心障礙員工。5人障礙特質與工作能力各不相同，欣中環保適才適用，依他們各自能力與特質安排工作，並配合支持性就服員的輔導策略，不僅讓身障員工學習職場規範，也能在最適合的位置，發揮最大潛力，成功穩定就業。 局長吳威志表示，由於欣中環保善於用人，創造了「4贏」局面：身障員工能穩定工作；企業進用優質員工，也善盡社會責任；助勞工局職業重建業務順利推展；案場獲得專業的清潔服務。
欣中環保公司位於北屯區天津路，主要承包醫院清潔工作，公司成立於71年，迄今已39年，目前員工總人數約300多人，進用身心障礙員工佔比約11%，對於提供身心障礙者就業機會不遺餘力，曾多次獲得政府表揚，也因持續超額進用身心障礙員工，自100年迄今皆能申請超額進用身心障礙者獎勵金，給予身心障礙員工更多工作的機會。 吳威志表示，看到欣中環保公司知人善任，除提供許多身心障礙者工作機會，更能夠瞭解每個人不同的障礙限制，個別化地調整工作內容，適才適用，勇於用人，讓人佩服，今天專程前往致謝，也期待欣中環保的拋磚引玉，讓更多企業跟進，提供身心障礙者發揮潛力機會。