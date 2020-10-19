備極哀榮 「民主小蜜蜂」出殯由4位議員覆民進黨旗
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-19 19:36:24
嘉義縣太保市身障者蔡永清，以殘障機車擔當「民主小蜜蜂」，車裝旗架及大聲公，每天大街小巷宣傳8小時從不停歇，為民進黨候選人拉票，明(20)日將舉行告別式，總統蔡英文今天在嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人陪同前往靈堂上香，明天出殯時，則將由縣議員林秀琴、黃榮俊、戴光宗及林緗亭等人以民進黨旗覆棺。
蔡英文今(19)日在立委蔡易餘、嘉義縣長翁章梁以及多位嘉義縣黨部黨公職的陪同下，一同前往黨員蔡永清靈堂上香悼念，蔡英文向蔡永清的家屬握著手致意，希望他們保重身體。蔡易餘表示，蔡永清生前與民進黨非常有淵源，年少時就因字寫的好，被台北縣板橋市黨部主委邀入黨部，幫忙寫賀匾中堂及輓聯、撰寫選舉文宣布條等，等熟悉黨務及選務工作後，接任接黨部總幹事一職，並被前省議員王兆釧推薦加入民進黨，時年23歲，也是當時全國最年輕的黨員。
蔡易餘指出，蔡永清在2016、2020兩次競選期間，儘管蔡永清反覆性褥瘡發作疼痛，依然騎著自己的殘障機車擔當「民主小蜜蜂」，安裝旗架跟大聲公喇叭，每天一早就大街小巷宣傳8小時，幫忙我與總統拉票，他的一生絕對是正港的生命鬥士，讓人佩服。蔡永清將於明舉行告別式，家屬除已請縣長翁章梁擔任點主官外，嘉義縣黨部主委林秀琴(縣議員)與選區內的林緗亭、黃榮俊、戴光宗等4位議員，將為蔡永清覆蓋民進黨旗，表彰他一生守護台灣民主的精神。