今日廣場》孫聖育／笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算

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今日廣場》孫聖育／笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算

文/孫聖育

calendar_today2020-10-19 18:28:57｜update2020-10-19 18:29:43

▲針對轄內捷運環狀線等27處公共工程發動檢查，發現施工的21家廠商都有違反職業安全衛生法相關規定。（圖／勞檢處提供）
▲公共工程要做到永續發展並非易事。（圖／NOWnews資料照）
孫聖育／資深國會幕僚
近日，立法院針對公共工程委員會召開了公民參與的永續發展的精進作為專題報告。但是，在台灣的蚊子館倒不少，真的有「永續發展」的公共工程？而且，還要是有公民參與的永續發展工程？
首先，必須知道的是：在2018年的行政院會就通過國發會組織法等5項政院組織改造草案，擬未來公共工程委員會將會併入於國家發展委員會。

在台灣，公共工程委員會面臨的第一個問題就是：會有永續發展的行政機關嗎？此外，「公民參與」是一種廣泛的「管理」意義，「永續發展」則是一種廣泛的「經營」概念；不論是公民參與或是永續發展，都是一種理想性很高的政策目標，例如：在中小企業最常提的就是永續發展的精神。

但是，「務實地」說，請問：台灣那一家中小企業的結果是「永續發展」了？據中小企業白皮書指出：台灣中小企業的「平均壽命」約11~14年，那裡來的「永續發展」？

笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算。事實上，公共工程委員會不是早就有部分職能被移出？未來，也很有可能就要整個併入國發會？若是如此，還會有永續發展嗎？

從永續發展而言，就「永續公共工程－節能減碳政策白皮書」中提及到：永續公共工程係指符合環境保育、社會公義和經濟成長所規劃、建置、營運與管理之公共工程。

但是，要同時達到「環境保育」、「社會公義」與「經濟成長」的公共工程，就不是很容易。

此外，若從企業經營的角度而言，「公民參與」的預算在那裡？

簡單地就「公民參與」來說，就是一個「由下而上」的參與過程。公共工程委員會的公民參與過程中，至少要有「準備階段」、「規劃設計階段」、「施工階段」會有「公民參與」的機制。不是嗎？

例如：在準備階段裡，至少會有公民參與網路平台進行初步的民意訪查與意見交換，這些項目需要預算經費。不是嗎？

再比如：在規劃設計階段裡，應該會有一個「民意攪動」（方案研討整合）的工作，也就是如何在民意與專家學者進行調合，這也是需要預算經費。不是嗎？

再說一次：笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算。倘若，針對這幾個部分有沒有特別地加以匡列預算，並規劃編列期間，予以推估約當預算，那麼公民參與、永續發展的公共工程，都只能是空談罷了。

再來檢視一下公共工程委員會的預算，就近三年的歲出：108年約3.84億元、109年約3.78億元，而110年卻編列了5.3億元！從這樣的預算來看，公共工程委員會應該是很想要「永續發展」！但是，真的能夠「永續發展」嗎？

在往前幾年檢視107年約3.7億元，也就是說：公共工程委員會110年的歲出5.3億元是不合理的！倘若，真是精進作為，怎麼110年度的歲出還會高於過去三年？

還是，這高出的1億多元就是公共工程委員會追求「永續發展」的企圖心？

若真是如此，試問：公共工程委員會的「永續發展」藍圖或規劃是什麼？多少年的藍圖規劃？終極目標是什麼？若是以三年予以估算，三年後將會是帶著8億多元的經費預算「轉進」國發會嗎？

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