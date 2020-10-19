今日廣場》孫聖育／笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算

此外，若從企業經營的角度而言，「公民參與」的預算在那裡？

簡單地就「公民參與」來說，就是一個「由下而上」的參與過程。公共工程委員會的公民參與過程中，至少要有「準備階段」、「規劃設計階段」、「施工階段」會有「公民參與」的機制。不是嗎？

再來檢視一下公共工程委員會的預算，就近三年的歲出：108年約3.84億元、109年約3.78億元，而110年卻編列了5.3億元！從這樣的預算來看，公共工程委員會應該是很想要「永續發展」！但是，真的能夠「永續發展」嗎？

在往前幾年檢視107年約3.7億元，也就是說：公共工程委員會110年的歲出5.3億元是不合理的！倘若，真是精進作為，怎麼110年度的歲出還會高於過去三年？

還是，這高出的1億多元就是公共工程委員會追求「永續發展」的企圖心？

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