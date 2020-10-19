今日廣場》孫聖育／笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算

首先，必須知道的是：在2018年的行政院會就通過國發會組織法等5項政院組織改造草案，擬未來公共工程委員會將會併入於國家發展委員會。
在台灣，公共工程委員會面臨的第一個問題就是：會有永續發展的行政機關嗎？此外，「公民參與」是一種廣泛的「管理」意義，「永續發展」則是一種廣泛的「經營」概念；不論是公民參與或是永續發展，都是一種理想性很高的政策目標，例如：在中小企業最常提的就是永續發展的精神。
但是，「務實地」說，請問：台灣那一家中小企業的結果是「永續發展」了？據中小企業白皮書指出：台灣中小企業的「平均壽命」約11~14年，那裡來的「永續發展」？
笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算。事實上，公共工程委員會不是早就有部分職能被移出？未來，也很有可能就要整個併入國發會？若是如此，還會有永續發展嗎？
從永續發展而言，就「永續公共工程－節能減碳政策白皮書」中提及到：永續公共工程係指符合環境保育、社會公義和經濟成長所規劃、建置、營運與管理之公共工程。
但是，要同時達到「環境保育」、「社會公義」與「經濟成長」的公共工程，就不是很容易。
此外，若從企業經營的角度而言，「公民參與」的預算在那裡？
簡單地就「公民參與」來說，就是一個「由下而上」的參與過程。公共工程委員會的公民參與過程中，至少要有「準備階段」、「規劃設計階段」、「施工階段」會有「公民參與」的機制。不是嗎？
例如：在準備階段裡，至少會有公民參與網路平台進行初步的民意訪查與意見交換，這些項目需要預算經費。不是嗎？
再比如：在規劃設計階段裡，應該會有一個「民意攪動」（方案研討整合）的工作，也就是如何在民意與專家學者進行調合，這也是需要預算經費。不是嗎？
再說一次：笨蛋！公共工程的永續發展關鍵在預算。倘若，針對這幾個部分有沒有特別地加以匡列預算，並規劃編列期間，予以推估約當預算，那麼公民參與、永續發展的公共工程，都只能是空談罷了。
再來檢視一下公共工程委員會的預算，就近三年的歲出：108年約3.84億元、109年約3.78億元，而110年卻編列了5.3億元！從這樣的預算來看，公共工程委員會應該是很想要「永續發展」！但是，真的能夠「永續發展」嗎？
在往前幾年檢視107年約3.7億元，也就是說：公共工程委員會110年的歲出5.3億元是不合理的！倘若，真是精進作為，怎麼110年度的歲出還會高於過去三年？
還是，這高出的1億多元就是公共工程委員會追求「永續發展」的企圖心？
若真是如此，試問：公共工程委員會的「永續發展」藍圖或規劃是什麼？多少年的藍圖規劃？終極目標是什麼？若是以三年予以估算，三年後將會是帶著8億多元的經費預算「轉進」國發會嗎？
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