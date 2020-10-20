影／道東書院朱熹誕辰慶典文化祭　邀請做伙來念詩

彰化縣文化局24日在「道東書院」將舉辦「朱熹誕辰慶典文化祭」系列活動，推展朱子「四書章句集注」的文化價值與內涵，振興地方文化風氣，彰化縣長王惠美邀請大家24、25日邀請做伙來念詩、逗鬧熱、秀創意。

▲彰化縣文化局24日在「道東書院」將舉辦「朱熹誕辰慶典文化祭」系列活動，大師揮毫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

× ▲彰化縣文化局24日在「道東書院」將舉辦「朱熹誕辰慶典文化祭」系列活動，大師揮毫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.19）

南宋理學家朱熹是漢朝之後集儒家大成者，後世尊稱「朱子」，彰化縣文化局長張雀芬表示，為了表彰「朱子」對後代教育和文化的貢獻，推展朱子文化的價值與內涵，今年度聯合和美鎮各界、道東文教協會，訂於24日舉辦「朱熹誕辰慶典文化祭」系列活動。

活動將由道東文教協會吟唱今年磺溪文學獎首屆傳統詩徵文磺溪獎得主林文龍老師的作品〈和美頌〉揭開序幕，同時為了進一步認識和美在地的文化背景、朱子文化的價值與內涵，除了依古禮舉行祝壽三獻祭祀外，還推出古詩詞吟唱表演。

▲二胡演出。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲二胡演出。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美表示，24日是朱熹誕辰，將在道東書院辦理隆重的祭拜典禮，也有相關的闖關活動， 25日則辦理詩歌節，過去都是分開辦理，今年則整合在同一地點辦理，透過道東文教協會、鹿江詩書畫學會等團體帶來的詩歌吟唱與現場揮毫，讓書院呈現過去的風味，同時也能向下扎根，讓國中小孩子們及早對於詩詞書畫的興趣。

王惠美指出，朱熹愛茶，以茶論理「客至莫嫌茶當酒，山居偏與竹為鄰」正是朱夫子不忘將茶與思想融化一體的最佳寫照，在這次連續兩天的活動中也呈現茶道文化，除此之外還有文創市集結合地方產業文化帶來不一樣的創意能量，24、25日活動現場，也將舉辦「文青市集」，並呈現朱熹喜愛的茶道文化，讓民眾免費體驗品茗，歡迎大家一起來道東書院參與朱熹誕辰慶典文化祭及詩歌節活動。

▲詩歌吟唱。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲詩歌吟唱。（圖／記者陳雅芳攝）

25日「2020彰化詩歌節—半線詩歌磺溪情」為充分展現文學的多樣性，邀請在地文學家及學校、舞蹈團及在地詩社融合文學、教育、藝術，分別以不同的表演型式吟誦詩歌及舉行第一屆小文青新詩得獎者發表會，希望能透過不同形式的呈現，讓全國民眾一起來賞玩詩詞文學趣味的詩味與詩興。