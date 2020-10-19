流感疫苗50到64歲暫緩施打 民怨：政府不要再錯估形勢
流感疫苗50到64歲暫緩施打 民怨：政府不要再錯估形勢
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-19 19:38:19
衞福部長陳時中日前宣布50到64歲暫緩施打流感疫苗，有意專注提昇高風險、高傳播者的接種率，引發民意一陣撻伐；陳時中雖二度親上火線出面道歉，改暫緩到11月底止，仍無法止息民怨。
陳時中坦言，没預料今年流感疫苗接種比率比往年要高，疫苗的需求量也就相對提昇，所以才會對50歲到64歲公費流感疫苗提出暫緩施打。本身也已在50到64歲暫緩施打的年齡層內的嘉義縣陳姓里長表示，陳部長雖然提出暫緩到11月底，可望從12月開始回復施打，但看到疾管局對這個說法好像持保留的態度，感覺很没安全感，頻頻接到里民發飆抱怨的電話，也不敢直接對里民大膽保證12月一定可以接種得到疫苗，真不知道該怎麼辦才好！「等到12月？」周姓村民則說，現在暫緩，到12月還不知道有没有疫苗？能不能買得到疫苗？新冠肺炎疫情全球不斷延燒，全世界幾乎都在急，流感疫苗的接種率才會提昇得那麼高！政府當初可能都没預料得到，希望政府為人民的健康著想，快快想想辦法，不要再錯估形勢了！