台南小五女童心理受創　家長指控遭學校護士言語霸凌　

陳姓女童家長指出，四年級上學期某日，女童請假未上學，隔天班上同學告訴陳姓女童，張姓護士在午餐時不知何故對該班全班學童說，「你們再這樣一直吃，會像陳姓女童一樣胖」，說完還哈哈大笑，當下，陳姓女童感覺很受傷，非常難過。
放學回家，陳姓女童表示不想上學，家長詢問原因，陳姓女童回，「護士告訴同學，她很胖，然後大笑，她覺得很丟臉」，當天陳姓女童家長向導師及校長反應，當時校長即已坦承，張姓護士的個人修養有問題。
家長指控當時學校未做出任何處理，事發後隔2、3天，陳姓女童家長打去教育局，張姓護士才趕緊請台南市殯葬管理所郭姓所長出面「關說」，因陳姓女童家長欠郭姓所長一個情份，才同意原諒張姓護士。
詎料，張姓護士疑是懷恨在心，竟私設條款，規定陳姓女童若要進保健室，必須找2個以上的同學陪同，理由是「怕被誤會」；陳姓女童說，有次在學校跌倒受傷，找全班同學（該班含陳姓女童共7位學童）陪同進保健室，張姓護士竟然要求所有學童一起，將藥膏的名稱、成分及使用方式唸一遍，之後，陳姓女童自己再照唸一遍，才為陳姓女童上藥。
今（109）年10月15日，陳姓女童因將視力檢查回條弄丟，因此找2位同學陪同，進保健室向護士索取視力檢查表，陳姓女童指出，張姓護士突然大吼，「是你不懂字，還是我寫得不夠清楚」，此時，陳姓女童哭著低下頭，張姓護士更加大聲地說，「妳不用在那邊裝可憐」，還嗆陳姓女童，「妳不能離開，等一下妳去樓上哭，老師又以為我欺負妳」。
張姓護士遭控將陳姓女童及其同學留在保健室約30分鐘以上，還對陳姓女童說「妳看，妳浪費2個同學上數學課的時間」，這時，陳姓女童已無法再忍下去，打電話給父親，電話那頭，還清楚聽得到張姓護士大吼的聲音，陳姓女童父母立即放下手邊工作，飛奔至學校。
陳姓女童母親表示，張姓護士態度很差，當著校長面前嗆她，「上一次教育局的事還沒結束，我還沒忘記，我也過不去」，陳姓女童家長要校長給個交代，卻未得到正面回應，當天晚上，陳姓女童晚上就無法入眠，她說，「眼睛閉上會聽到護士吼她的聲音」，隔天，陳姓女童家長帶她去身心科就診，經診斷陳姓女童心理上出現焦慮狀況。
陳姓女童家長要求，張姓護士必須道歉、學校要給交代，不適任的教職員工不能留在學校，繼續傷害其他孩子。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110