公司好奇怪！3女神被欺負　聯手揭發「暗黑真相」

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公司好奇怪！3女神被欺負　聯手揭發「暗黑真相」

記者陳雅蘭/綜合報導

calendar_today2020-10-19 22:00:00

▲高我星（左起）、朴惠秀、李絮片中英文不好。（圖／車庫娛樂）
▲高我星（左起）、朴惠秀、李絮片中學歷低，常被公司當打雜小妹使喚。（圖／車庫娛樂）
韓片《菜英文沒在怕》講述女職員勇敢槓上公司的故事，找來高我星、李絮、朴惠秀3位女神精彩共演。片中，入社第8年的高我星、李絮、朴惠秀，雖然工作能力出眾，但因為只有高中畢業的學歷，讓她們無法晉升更高的職位。為了有升遷機會，3人參加公司開辦的多益班學習英文，後來她們意外發現公司的不法行為，便決定要與公司正面對決。
▲女職員們勇敢槓上公司。（圖／車庫娛樂）
▲女職員們勇敢槓上公司。（圖／車庫娛樂）
高我星片中飾演三振電子生產管理3部的職員「李子英」，畢業於商業高中的她，在集團工作邁入第8年，她的工作能力更勝大學畢業的主管，但卻因為學歷關係，在公司只能幫忙泡咖啡或打雜。後來她意外發現公司工廠竟非法排放廢水，為了揭發公司的黑幕，與其他職員合力對抗公司。
對於接演《菜英文》的原因，朴惠秀透露：「我星姐、李絮姐比我早確定要出演這部作品，我便下定決心一定要爭取剩下的這個角色，只因為很想跟她們合作。」而對於高我星、李絮的第一印象，朴惠秀表示：「因為姐姐們都是前輩，我已經做好心理準備，覺得相處起來可能不會那麼自在。但她們都十分溫暖地照顧我，我還心想為何她們那麼喜歡我，我也因為這樣而會主動去關懷別人。」她透露因為這部電影，在人際關係方面也有所成長。

有「氣質女神」之稱的李絮，片中飾演十分有創意的職員，但她所想出來的點子都遭主管任意奪取，讓她只能在開會時幫忙跑腿買漢堡，處理一些無關緊要的業務。李絮表示：「《菜英文沒在怕》的3位主角一起揭發公司不法行為的故事，這點令我很感興趣。而且還以1990年代為故事背景，能和同世代的夥伴們一起詮釋1990年代的人物，很令人心動！」《菜英文沒在怕》11月13日在台上映。
▲片中，高我星（左起）李絮、朴惠秀的工作都在泡茶打雜。（圖／車庫娛樂）
▲片中，高我星（左起）李絮、朴惠秀的工作都在泡茶打雜。（圖／車庫娛樂）
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