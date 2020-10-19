斐濟外館人員遭中方施暴 　外交部：違國際法與文明規範

我駐斐濟代表處8日舉行國慶晚會時，遭中國大陸外交人員闖入會場，甚至爆發肢體衝突造成我方人員受傷。中國外交部今（19）日指稱是我方先動手，外交部對此表示，不實指控，中國外交部人員嚴重違反國際法治與文明規範的粗暴行為，再予最嚴厲的譴責。。

外交部發言人歐江安表示，中華民國台灣為主權獨立國家，我國駐外各館處皆於雙十國慶期間舉辦國慶酒會，此為多年來慣例，與其他國家做法並無二致，中國政府無權干涉。此次中方人員欲強行闖入我國慶酒會會場，干擾我方國慶活動，不但不聽勸阻，甚至推擠我方人員，導致我方人員受傷。對於中國外交部人員嚴重違反國際法治與文明規範的粗暴行為，外交部再予最嚴厲的譴責。

外交部指出，中國駐斐濟大使館做出與事實相反之指控，並發出不實聲明，企圖混淆國際視聽，外交部前已經對外正式說明事實經過。對中國外交部宣稱「台灣沒有外交官」，外交部也予以駁斥並譴責，中國的「戰狼外交」已經引起國際社會普遍反感，呼籲中國外交部深切自我檢討。





遭到中國使館人員推擠受傷的駐館同仁，曾呈現輕微腦震盪現象，外交部表示，在第一時間已表達慰問。目前該位同仁已經出院，也已無大礙。外交部將繼續維護同仁的人身安全與尊嚴，對於國內各界關心，外交部表達感謝之意。我國駐斐濟代表處在事發後第一時間，已經分別向斐濟外交部與警政署完整說明案發經過，並提供相關人證與物證，以釐清事實的真貌，並嚴正表達我方立場。