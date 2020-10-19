軍紀改革採「連坐法」惹爭議 國防部澄清：非連坐懲處
軍紀改革採「連坐法」惹爭議 國防部澄清：非連坐懲處
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-19 20:19:01
媒體報導，為因應近期基層部隊軍紀案件層出不窮，國軍將試行「國軍軍風紀律改革專案實施計畫」，由於內容採連坐法，統計各部隊肇生軍紀案件的數量，並納入後續派職、晉陞、派訓參據，案發單位各級幹部也將面臨究責，就連執政黨立委都擔憂過於嚴苛，恐引發吃案、包庇效應。國防部今（19）日特別澄清非採連作法。
國防部今日晚間澄清表示，軍紀是軍隊的命脈，軍譽的維護一直是國人關注的焦點。本部推動募兵制，即將於今年底達到志願役人力90%的計畫目標，為能符合「量適、質精、戰力強」的建軍要求，整飭軍風紀律實有必要，然為求慎重，邀集三軍基層部隊主官，採由下而上方式實施研討，務實策定「軍風紀律改革專案」實施計畫，俾利各級幹部落實執行，其相關違失懲處基準均與現行作法相同。國防部強調，此次改革作法，主要勉勵各級幹部做好知官識兵、照顧官兵、關懷部屬，發掘問題、適時協處，解決窒礙，若幹部未盡防處工作，始檢討督管不周責任，以符「分層負責」及「一級督導一級」原則，絕非連坐懲處。為貫徹「留優汰劣」，採「嚴考核、嚴淘汰」的作法，達到「精兵政策」目標，針對違反重大軍風紀及年度考績核定「丙上」(含)以下人員，縮短汰除作業期程，以符速懲速汰意旨，同時減輕基層管理負擔，確保部隊純淨。國防部指出，全案自10至12月份起開始試行，續於12月15日前彙整相關督導所見窒礙，及各單位試行意見，納入計畫研修據以策頒。國軍軍風紀維護，旨在澈底貫徹命令，健全領導統御，促進單位團結和諧，本部策頒「軍風紀律改革專案」實施計畫，主要針對各種可能發生的危安因素，做最周延的防範準備，致力達到「零違法、零違紀、零傷亡」目標，共同建立一支「平時能救災、戰時能作戰」的現代化勁旅，贏得國人尊敬與肯定。