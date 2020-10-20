菅義偉越南演講　暗批中國將南海軍事據點化

日媒指出，菅義偉言下之意是在批評中國在南海建設人工島，將南海軍事據點化。
菅義偉今天與越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）舉行會談時，兩人同意攜手對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。因醫療物資的供應受到疫情影響而停滯，因此日越兩國將合作讓供應鏈更為多元化。此外，兩人也針對來自日本的國防裝備物資的移轉協定達成協議。
越南是東南亞國家協會（ASEAN）今年的主席國，與中國在南海有主權紛爭。
菅義偉在演說前與阮春福會談時表示，對於東海與南海出現企圖片面改變現狀的作為深感憂慮，日本盼能與越南合作因應。
日媒指出，菅義偉是劍指中國。對於菅義偉所言，阮春福表示贊同。
有關來自日本的國防裝備品、技術的轉移協定，在東南亞地區，日本與菲律賓、馬來西亞已締結協定，日越之間如果正式達成協議的話，越南將是在東南亞地區與日本締結協定的第3國。
為了振興受疫情影響而低迷的經濟，菅義偉與阮春福已同意日越兩國短期出差人士的往來將重啟，客機的飛航也將重啟。
菅義偉在聯合記者會上表示，越南是實現「自由且開放的印度太平洋」的關鍵、很重要的夥伴。日本做為印度太平洋國家，今後也將對這地區的和平與繁榮作出貢獻。
菅義偉強調，日越都將對印太地區的和平與發展作出貢獻，這在實現「自由且開放的印太」方面，就某種意義來說，是邁出很重要的第一步。
菅義偉20日將訪印尼雅加達，與印尼總統佐科威（Joko Widodo）舉行會談。（編輯：林治平）1091019