世衛官員公開讚台灣　亞洲防疫成功範例

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（MichaelRyan）回答時表示，這是有趣且複雜的問題，但表示不止中國，東亞許多國家、地區及衛生當局如日本、台灣、新加坡及澳洲等，在對抗疫情取得巨大進展，除壓平疫情曲線控制傳播，並在一段長時間內維持低感染人數。
萊恩指出，這些戰勝病毒並加以控制的國家共同點是，專注找出和隔離病例，並提供住宿、食物等社會支持，而且在控制疫情之後沒有放鬆，不斷提高測試能量。
另世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則認為，歐洲不像亞洲國家有處理過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，但歐洲在對抗Covid-19已經較今年春天有更多的準備。
同場出席記者會的世衛秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）表示，隨著北半球進入冬季，疫情病例正在增加，尤其是在歐洲和北美。他警示，大家可能已經防疫疲勞，但這種病毒顯示，一旦鬆懈就會以驚人的速度迅速反彈，並威脅醫院和醫療系統。他宣布，目前已有184個國家合作加入疫苗全球取得機制（COVAX）。
譚德塞在今天的記者會上另呼籲全球一起團結抗疫，並特別介紹，由雪橇姐妹（Sister Sledge）演唱的英文歌曲「我們是一家人」（WeAreFamily）將有特別翻唱版，世衛並邀請全球各地民眾在社交媒體上發布加入唱這首歌的影片。（編輯：張佑之）1091020