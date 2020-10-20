世衛官員公開讚台灣　亞洲防疫成功範例

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世衛官員公開讚台灣　亞洲防疫成功範例

中央社

calendar_today2020-10-20 06:11:38

▲世衛突發衛生事件執行主任萊恩（左）與秘書長譚德塞(右)。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世衛突發衛生事件執行主任萊恩（左）與秘書長譚德塞(右)。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電）世界衛生組織官員今天在國際記者會上點名台灣是亞洲防疫成功範例之一，並分析戰勝病毒關鍵是專注找出和隔離病例，且即使成功之後也並未放鬆。
世衛組織（WHO）今天在日內瓦舉行視訊記者會，有媒體詢問近期歐洲感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）人數大增，相較之下亞洲國家例如中國卻並未如此，歐洲防疫措施哪裡出錯？
世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（MichaelRyan）回答時表示，這是有趣且複雜的問題，但表示不止中國，東亞許多國家、地區及衛生當局如日本、台灣、新加坡及澳洲等，在對抗疫情取得巨大進展，除壓平疫情曲線控制傳播，並在一段長時間內維持低感染人數。

萊恩指出，這些戰勝病毒並加以控制的國家共同點是，專注找出和隔離病例，並提供住宿、食物等社會支持，而且在控制疫情之後沒有放鬆，不斷提高測試能量。

另世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則認為，歐洲不像亞洲國家有處理過嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸綜合症（MERS）的經驗，但歐洲在對抗Covid-19已經較今年春天有更多的準備。

同場出席記者會的世衛秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）表示，隨著北半球進入冬季，疫情病例正在增加，尤其是在歐洲和北美。他警示，大家可能已經防疫疲勞，但這種病毒顯示，一旦鬆懈就會以驚人的速度迅速反彈，並威脅醫院和醫療系統。他宣布，目前已有184個國家合作加入疫苗全球取得機制（COVAX）。
譚德塞在今天的記者會上另呼籲全球一起團結抗疫，並特別介紹，由雪橇姐妹（Sister Sledge）演唱的英文歌曲「我們是一家人」（WeAreFamily）將有特別翻唱版，世衛並邀請全球各地民眾在社交媒體上發布加入唱這首歌的影片。（編輯：張佑之）1091020
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