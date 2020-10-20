歐洲新冠疫情失控　捷克病例飆升爆示威、法第一夫人隔離

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歐洲新冠疫情失控　捷克病例飆升爆示威、法第一夫人隔離

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-20 06:57:38

▲法國第一夫人碧姬．馬克宏因曾接觸新冠確診人士，將自我隔離 7 天。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國第一夫人碧姬．馬克宏因曾接觸新冠確診人士，將自我隔離 7 天。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情近日在歐洲再度復燃，已有部分國家被迫實施宵禁或進入緊急狀態，疫情的反覆與防疫措施也引起民眾不滿，捷克有數千民眾因而聚集在首都布拉格（ Prague ）街頭抗議、與警爆發衝突後遭到驅離；法國第一夫人碧姬．馬克宏（ Brigitte Macron ）也因先前曾接觸被驗出新冠病毒陽性反應的患者，將自我隔離 7 天。
綜合外媒報導，捷克自 9 月校園重新開放後，病例急速攀升至 7 倍。歐洲疾病預防及控制中心聲稱，捷克過去 2 週，每 10 萬人就有 828 人受感染，比率是德國的 10 倍。
▲由於新冠疫情嚴峻，捷克的醫療器材製造商連日趕工病床等醫院治療品。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於新冠疫情嚴峻，捷克的醫療器材製造商連日趕工病床等醫院治療品。（圖／美聯社／達志影像）
由於對政府防疫表現和限制措施深感不滿，當地時間 18 日下午，上千名民眾出現在布拉格老城廣場（ Old Town Square ）聚集抗議，不久後演變成警民衝突。示威者向警方扔閃光彈、石頭等雜物，而警方則出動水炮車與催淚彈驅散民眾，並有 100 多人被拘捕。

根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至發稿時間為止，捷克的確診人數為 177974 人、死亡人數為 1501 人，該國總人口為 1070 萬人。

另一方面，法國總統馬克宏的辦公室也發表聲明表示，第一夫人碧姬．馬克宏本月 15 日曾與 1 名於 19 日確診新冠肺炎的人士接觸，雖然目前他並未出現症狀，但仍會遵循法國衛生局的建議，自我隔離 7 天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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