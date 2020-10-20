傳當局擬打壓新聞自由　泰媒示警：只會使更多人參加抗議

泰國外國記者俱樂部（ Foreign Correspondents' Club of Thailand ，簡稱 FCCT ）也加入了反對行列，聲稱對審查制度的威脅「深表關切」，因為這只會讓政府顯得拙劣、粗暴、無視外界批評，從而激發更多公眾的關注和憤怒，呼籲應允許記者報導重要的事態發展，而不是讓他們面臨被禁止、打壓、審查或起訴的威脅。
泰國國立法政大學 ( Thammasat University ) 新聞與大眾傳播學院的講師也對此表達關注，發表了反對政府舉措的聲明，堅稱獲取信息是人民的基本權利，政府應讓媒體獨立作業。
對於前述指控，泰國數位經濟和社會部部長普提蓬（ Buddhipongse Punnakanta ）則回應道，政府不禁止抗議活動的現場直播，但應避免廣播具爭議和誹謗性言論，至於有關平台、媒體是否會被關門，他則說任何懲罰性措施都將逐步採取。
泰國國家警察局長揚吉杜克（ Pol Gen Suwat Jangyodsuk ）則聲稱，對媒體進行審查的命令，主要是針對任何煽動公共秩序的內容，並強調目前為止尚未有媒體因此關閉。
《曼谷郵報》續指，泰國傳媒業權威人士表示，社群媒體的使用對當前泰國政局的影響相當重要，雖然政府有意插手網路言論，但上有政策下有對策，網友也尋求躲避當局審查的方法，間接帶動替代性交流平台的發展勢頭。
分析師認為，自從上週爆發新一波示威活動以來，社交媒體上的發文量每天都在增加，除了 Line 或 Facebook ， Telegram 等平台也成了交換訊息的好選擇，並強調審查制度無法解決問題，因為永遠都有新的工具可以代替。