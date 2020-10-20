傳當局擬打壓新聞自由　泰媒示警：只會使更多人參加抗議

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傳當局擬打壓新聞自由　泰媒示警：只會使更多人參加抗議

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-20 08:04:03

▲泰國的反政府示威運動仍在持續，雖然傳出泰國政府擬禁止不利政府的報導，以及社群媒體的使用，但專家認為並無法解決問題。圖為 19 日曼谷街頭的年輕示威者。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國的反政府示威運動仍在持續，雖然傳出泰國政府擬禁止不利政府的報導，以及社群媒體的使用，但專家認為並無法解決問題。圖為 19 日曼谷街頭的年輕示威者。（圖／美聯社／達志影像）
泰國反政府示威越演越烈，面對王室威嚴和軍政府專制，泰國民眾的怒火絲毫未消，昨（ 19 日）有外媒踢爆，泰國政府要求國家廣播和通訊委員會以及數位經濟和社會部，禁止 4 家媒體和 1 個臉書粉專進行報導，理由是涉嫌危害國家安全；此事再度引起不滿，泰國媒體圈甚至發表聯合聲明，警告此舉可能只會促使更多人投身抗議活動。
根據《曼谷郵報》報導，在傳出政府有意禁止報導不利於泰國政府新聞、活動的消息平台後，引發不少當地媒體反彈，以聯合聲明表示，反對任何利用媒體歪曲事實、煽動暴力的行為，也敦促同業須平衡報導；然而，聯合聲明中也提到，政府不應為了壓制媒體而濫用法律，亦不能限制人們獲得信息的機會，否則可能只會促使更多人參加抗議活動，並使政治局勢更加微妙、更易擦槍走火。
泰國外國記者俱樂部（ Foreign Correspondents' Club of Thailand ，簡稱 FCCT ）也加入了反對行列，聲稱對審查制度的威脅「深表關切」，因為這只會讓政府顯得拙劣、粗暴、無視外界批評，從而激發更多公眾的關注和憤怒，呼籲應允許記者報導重要的事態發展，而不是讓他們面臨被禁止、打壓、審查或起訴的威脅。

泰國國立法政大學 ( Thammasat University ) 新聞與大眾傳播學院的講師也對此表達關注，發表了反對政府舉措的聲明，堅稱獲取信息是人民的基本權利，政府應讓媒體獨立作業。

對於前述指控，泰國數位經濟和社會部部長普提蓬（ Buddhipongse Punnakanta ）則回應道，政府不禁止抗議活動的現場直播，但應避免廣播具爭議和誹謗性言論，至於有關平台、媒體是否會被關門，他則說任何懲罰性措施都將逐步採取。

泰國國家警察局長揚吉杜克（ Pol Gen Suwat Jangyodsuk ）則聲稱，對媒體進行審查的命令，主要是針對任何煽動公共秩序的內容，並強調目前為止尚未有媒體因此關閉。

《曼谷郵報》續指，泰國傳媒業權威人士表示，社群媒體的使用對當前泰國政局的影響相當重要，雖然政府有意插手網路言論，但上有政策下有對策，網友也尋求躲避當局審查的方法，間接帶動替代性交流平台的發展勢頭。

分析師認為，自從上週爆發新一波示威活動以來，社交媒體上的發文量每天都在增加，除了 Line 或 Facebook ， Telegram 等平台也成了交換訊息的好選擇，並強調審查制度無法解決問題，因為永遠都有新的工具可以代替。
 
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