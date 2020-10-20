陸指控我方人員先動手 馬英九：當家辦國慶不會鬧事
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-20 09:38:10
我國駐斐濟代表處8日舉辦國慶酒會，卻遭中國外交人員闖入拍照，引爆肢體衝突，造成我方人員輕微腦震盪送醫。朝野19日同聲譴責中國。但中國反控先動手的是台方代表處，還說台方不能在那裏辦國慶，違反一中原則。曾說過「首戰即終戰」、「我們無法決定海峽中線」、「沒有九二共識，台灣千萬人頭落地」等言論的前總統馬英九強調，辦國慶和一中原則沒有關係，「因為我們的一中原則就是一中各表」。
馬英九提到，台灣駐斐濟代表處設立很多年了，而且辦國慶跟一中原則沒有關係，因為我們的一中原則是一中各表。對於中國外交部發言人趙立堅稱「台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」，馬英九則回嗆「當然有」，並反問，那那些人（指代表處人員）在那邊幹嘛呢？他駁斥說「這不通嘛，當然有外交官。」馬英九強調，這是個令人震驚的暴力事件，不管怎麼說，在外交場合使用暴力就是不應該，要予以譴責，這樣的發展對兩岸關係不利。對於中國否認攻擊，反控是我代表處先動手，馬英九表示，希望斐濟當局能夠調查清楚，但就正常情況來講，我們先動手的可能性不大，畢竟是我們自己辦國慶，因為「當家自己不會鬧事的」。對於中國公然毆打我駐斐濟人員的野蠻惡劣行徑，朝野同聲表達譴責。民進黨發言人謝佩芬痛批，中國外交官嚴重違反文明及法治的粗暴行為，凸顯了中國的「戰狼外交」實際上是「流氓外交」，中國的軍事恫嚇與外交挑釁，只會讓台灣人民更加反感，讓兩岸關係越行越遠； 國民黨國際部主任李大中則要求政府除應釐清事實與發生經過之外，也應對斐濟提出交涉，不讓我駐外人員受委屈；而時代力量立委邱顯智直言，委曲求全只會換來軟土深掘；民眾黨發言人也呼籲中共克制，莫藉機製造事端，此絕非兩國人民所樂見。