終場辯論將祭麥克風消音規則 川普欲改辯「外交政策」
終場辯論將祭麥克風消音規則 川普欲改辯「外交政策」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-20 08:53:12｜update2020-10-20 09:06:50
美國總統大選將於 11 月 3 日登場，現任總統川普與民主黨候選人拜登，也將在當地時間 22 日晚間進行最後 1 場辯論，有外媒聲稱川普競選陣營近日寫信給總統辯論委員會，要求將辯論主題著重在「外交政策」，不排除是打算再打出中國牌，並就拜登親中、電郵門醜聞等事發動攻勢。
綜合《彭博社》等外媒報導，川普的競選總幹事史泰平（ Bill Stepien ）當地時間 19 日去信總統辯論委員會，表示為了維護競選的完整性以及美國人民的利益，要求終場辯論會應改為聚焦在「外交政策」，而非上週公布的「對抗新冠病毒」、「美國家庭」、「美國種族」、「氣候變遷」、「國家安全」和「領導力」。史泰平也批評總統辯論委員偏袒拜登，由於電郵門等案件爆發，拜登避談其外交政策，而委員會則是協助拜登迴避自身不光彩的黑歷史。川普陣營資深顧問米勒（ Jason Miller ）亦表示，辯論委員會把主題從外交政策上轉移，這樣拜登就不用回答為何向中國共產黨妥協以及伊朗等問題。
對此拜登的競選團則反擊道，早在幾個月前雙方和辯論委員會就同意由主持人選題，現在川普陣營提出此要求，只是因為他害怕要再面臨新冠肺炎防疫不利的問題。
第 3 場總統辯論將在田納西州納許維爾（ Nashville ）的貝爾蒙特大學（ Belmont University ）舉行，這次辯論主持人為國家廣播公司（ NBC ）的韋爾克（ Kristen Welker ）。美國《 NBC 》報導，有鑑於首場辯論發生的混亂狀況，因此終場辯論將有些技術性的小改變，端出「麥克風消音」規則，禁止任一方在對手回覆各主題的 2 分鐘內隨意插話。先前由於川普染疫又不同意遠距辯論，導致原定 15 日舉行的第 2 場辯論會取消，面對民調落後，川普要如何利用末場辯論拉抬局勢，備受外界關注，也讓這場辯論增添更多可看性。