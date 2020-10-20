MLB／世界大賽來了！道奇推王牌柯蕭先發戰光芒
記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-10-20 09:28:23｜update2020-10-20 09:30:58
世界大賽將於明天上午開打，道奇隊將出戰光芒隊，光芒則是要尋求自2008年落敗後的隊史首冠，道奇上次拿到冠軍則是1988年，雙方公布先發投手，道奇推出賽揚獎等級王牌Clayton Kershaw（柯蕭） 掛帥，Walker Buehler將投第三場，第二戰誰先發還沒有答案。
Kershaw 將會是正常休息後出賽，他因為之前背傷影響，導致他在季後賽傷傷停停，甚至在前一場面對勇士國聯冠軍賽失4分，Walker Buehler則是在國聯冠軍戰第6場，對勇士投出7局無失分好表現。不過道奇等待這座冠軍很久了，經過32年的等待，這支老牌球隊，終於有機會一圓美夢，Clayton Kershaw說：「他們是很棒的球隊，投手群獲得很多討論，不過他們打擊也有很多好手，能夠讓你犯錯時付出代價，Arozarena他打球的方式，揮棒真的很棒，我們要想辦法封鎖他，。」
Arozarena是光芒隊奪下美聯冠軍重要人物，他在今年季後賽7轟，已經打破史上菜鳥最多轟紀錄。Clayton Kershaw生涯在季後賽11勝12敗，防禦率4.31，今年則是2勝1敗，防禦率3.32。