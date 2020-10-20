公費流感疫苗之亂 蘇貞昌：疫苗不是每一個人都要打
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-20 09:58:02
公費流感疫苗因施打踴躍，衛福部緊急宣布暫緩50到64歲無慢性病的成人施打，引發爭議。對此，行政院長蘇貞昌（20）日指出，疫苗不是每一個人都要打，疫苗是要給比較高危險群的長者和嬰幼兒施打，打到一定比例，其實就是社區安全。
有媒體報導，曾任行政院副院長的高雄市長陳其邁上週向蘇貞昌提出建言，才讓政策急轉彎。蘇貞昌表示，陳其邁有打電話給他，桃園市長鄭文燦也有把地方情形反應給行政院，行政院都會跟地方保持密切的聯繫，也從地方反應的各種情況，會更準確掌握各種現象。蘇貞昌指出，這一次就是有鑒於去年疫苗剩很多，今年進口比去年還要多的疫苗，怕國人同胞沒有踴躍打疫苗，所以衛福部長陳時中一開始捲起袖子施打，做很好的示範，但這就有點像請客吃飯，主人家怕客人不來，結果熱情邀約，客人又超乎預期，就是台語說的「爆桌」，只好自己人先站起來讓一下。
蘇貞昌強調，疫苗不是每一個人都要打，疫苗是要給比較高危險群的長者和嬰幼兒施打，打到一定比例其實就是社區安全，這一次進口的疫苗比去年多，流感發生的情形遠比去年少很多，所以拜託國人同胞讓高齡65歲以上的長者及嬰幼兒先打，這個族群打，才是讓危險減少降低，同時我們也會依照各個族群的目標值達到後，都會有施打，也請大家放心。蘇貞昌說，因為國人同胞團結一心，且政府有步驟，分級實施，到今天台灣防止武漢肺炎能做到這麼好，就是大家配合。流感不是武漢肺炎，流感疫苗的施打，拜託國人同胞大家多配合，也放心台灣還是一個最安全的國家。