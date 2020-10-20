央行總裁楊金龍喊話也沒用！台幣早盤破28.7元強升2.7角
央行總裁楊金龍喊話也沒用！台幣早盤破28.7元強升2.7角
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-20 10:08:18
中央銀行總裁楊金龍日前在立法院鬆口，新台幣「28字頭」將成短期常態，新台幣兌美元也持續升值，即便19日楊金龍透過央行說明「新台幣匯率在28字頭或29字頭均可能出現」，今（20）日新台幣兌美元早盤仍升破了28.7元，一度來到28.68元、強升2.7角，目前在28.698元震盪。
雖然美股開高走低，台股開盤也跌18.35點，加權股價指數以12889.99點開出，目前仍下跌20餘點，但在亞洲主要貨幣兌美元升值，其中韓元兌美元目前來到 1140.35 ，人民幣兌美元中間價也升破6.7元，來到6.6930元，較前一交易日升值80基點，新台幣兌美元今日早盤亦持續升值。匯銀人士指出，今日早盤新台幣兌美元以28.940元、升值1分開出，隨後在韓元升值及出口商拋匯，尤其又進入月底，出口商有拋匯需求，新台幣兌美元持續向前央行總裁「彭淮南防線」28.5元挺進，早盤升破了28.7元，一度觸及28.68元、勁揚2.7角，目前在28.698元震盪。