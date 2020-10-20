斐濟外館人員遭中方施暴 吳釗燮：證據備齊將討回公道
斐濟外館人員遭中方施暴 吳釗燮：證據備齊將討回公道
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-20 10:32:35｜update2020-10-20 10:33:43
我國駐斐濟代表處8日在當地大太平洋酒店（Grand Pacific Hotel）舉辦慶祝中華民國109年國慶酒會，傳出中國大陸外交官闖入會場強行拍照，更與我方外館人員發生推擠，造成我方與中方人員受傷。外交部長吳釗燮今（20）日受訪表示，已蒐集好證據，將為外館人員討回公道。
立法院會今日邀請行政院長蘇貞昌做施政報告並備詢，陪同前往立院的吳釗燮在會前受訪表示，中國政府戰狼式外交引起全世界反感，中國政府應該嚴肅的自我檢討，吳釗燮也向中國政府喊話，「欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大。」吳釗燮強調，中華民國台灣是主權獨立國家，在各地舉辦國慶酒會行之有年，與其他國家政府沒有兩樣，對於中國政府不管用任何理由來干擾，都要加以譴責
吳釗燮也說明，在衝突推擠過程當中受傷的外交部人員已經康復出院，外交部在第一時間也向他表達關心。對於全國各界不分黨派對外交人員的支持，外交部表達感謝。
吳釗燮表示，有關於這種不理性的做法，造成我們人員受傷，我們外交部駐斐濟大使館已經正式跟斐濟的外交部及斐濟的警政署作出完整的說明，而且提出人證、物證、事證等，希望為我們的外交人員在司法上面討回公道。
吳釗燮坦言，外交人員在斐濟面對的客觀環境是相對艱難，但是無論怎樣，駐斐濟的外交人員仍然會堅守崗位，絕對不會退縮，絕對會為捍衛國家的尊嚴與利益會昂頭挺立，外交部也會當作所有駐外人員的後盾，為國家最高的外交利益打拚。
對於中國外交部指責「台灣在斐濟沒有外交官」，吳釗燮反擊指出，中國政府不但是沒有認真的檢討，反而顛倒是非，甚至還對外說台灣沒有外交官，中國政府這種戰狼式外交，在全世界各處已經引起反感，台灣在這種局面之下，必須要昂頭挺立。