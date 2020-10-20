CBA／主帥稱讚新科探花首秀 林庭謙：還需適應節奏
CBA／主帥稱讚新科探花首秀 林庭謙：還需適應節奏
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-20 10:23:22
中國CBA新科探花、台將林庭謙昨晚代表天津榮鋼首秀，從替補出發繳出14分、2籃板、3助攻、5抄截的全面成績單，讓總教練劉鐵稱讚，未來成就會很高，林庭謙則表示，還不太適應比賽節奏。
年僅20歲的林庭謙因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，放棄旅美NCAA學業，投入CBA新人選秀，備受矚目的他以首輪第3順位加盟天津，昨天天津首輪比賽他首度亮相。可惜面對上季亞軍遼寧本鋼，天津最終以108:121吞敗，但林庭謙無懼面對超級外援、前NBA探花梅奧(O.J. Mayo)仍繳出全面成績單，讓劉鐵稱讚，「個人能力沒有問題，需要適應CBA節奏與對抗。」
劉鐵也看好林庭謙發展性，「他非常勤奮與認真，與教練團的溝通也非常到位，未來成就會很高。」林庭謙替補登場26分鐘，頗受教練團重用。
林庭謙說，「一開始打的太急躁，沒跟隊友配合好，這是需要改進的地方。」對於首秀，他則說，「其實不是太緊張，只是對方防守強度真的很強，不太適應這個節奏。之前有想過會是高強度，身體還是要去適應這個節奏，回去修正，下場重新再來。」