基本工資調高 但近7成民眾認為自己薪水不會跟著漲
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-20 10:54:16
行政院勞動部在今（2020）年8月18日召開基本工資審議委員會，經討論決議後，基本工資月薪從新台幣2萬3800元調至2萬4000元，調幅約0.8%；時薪則由158元調至160元，調幅約1.3%。但根據國泰金控公布的最新調查結果顯示，有72.4%的民眾認為2021年任職的單位不會跟進調薪，與2019年9月調查的72.3%僅差異0.1個百分點，顯示近2年在基本工資調整後，民眾對於任職單位是否調薪的看法相近。
國泰金今日公布10月國民經濟信心調查結果，其中時事題詢問民眾對於基本工資調整後，2021年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法，調查結果發現，基本工資調整後，有68.6%的民眾認為任職單位調薪幅度將維持不變，較2019年9月調查增加6.7個百分點，25%的民眾則認為會上調薪水0至3%，較2019年9月調查減少5.4個百分點。此外，國泰金也公布10月景氣現況指數連6月改善至12.3，近期歐美疫情逐步緩解，展望指數微幅上升至9.4（9月為3.1）；民眾薪資上漲預期指數走高至-2.4（9月為-3.3） ，連6月上揚。此外，大額消費意願指數上揚至3.4（9月為-0.3），顯示景氣持續復甦令民眾大額消費意願提升。
同時，國泰金調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為1.5%，有83%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上；民眾對於2020年平均通膨預期值為0.74%，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則為68%。
民眾樂觀情緒因疫情與政治緊張趨緩而微揚，風險偏好小幅上升。國泰金分析，歐美疫情與美中緊張情勢皆趨緩，台股跟隨主要國家股市高檔震盪，10月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至-3.1（9月為-3.8），風險偏好指數則小幅上升至7.6（9月為6.7）。國泰金這項調查是在2020年10月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬3532份有效填答問卷。