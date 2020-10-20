綠議員追問是否參選2024？侯友宜強調努力活在當下
綠議員追問是否參選2024？侯友宜強調努力活在當下
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-20 10:39:09｜update2020-10-20 10:49:14
新北市議會今(20)日進行市政總質詢的議程，侯友宜特別提早抵達會場；面對民進黨議員磨刀霍霍，質詢焦點放在他未來是否參選2024和國民黨主席等議題，侯友宜向議員喊話，盼大家關心市政，好好攜手合作，大家一起努力往前走。
市政總質詢一開始，民進黨新北市黨團總召林銘仁就把焦點集中在侯友宜是否連任或參選2024；侯友宜說，他是從基層上來，明天和意外不知道哪一個先來，只有努力活在當下，認真做好事情，現在談2022和2024還太遠。民進黨議員周雅玲肯定侯友宜兩年來對於市政的努力，也追問他是否參選2024或是競選連任，會不會做好做滿，希望他像漢子一樣給個答案。
民進黨議員鍾宏仁認為，如果侯要參選2024也不是壞事，如果有想法就要果斷，要有安排，以免患得患失，顯得沒有魄力，要不然就像朱立倫一樣，「人很優秀，但是被幹掉了」。不管民進黨議員如何質詢，侯友宜還是不漏口風；他也向議員喊話，希望大家關心市政，才是新北市民的福氣，也希望與議員好好攜手合作，為新北市的建設與未來的願景，大家一起努力往前走。