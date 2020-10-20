好桃花人人都愛，但爛桃花可是一碰就壞菜，更別提桃花劫了。知名命理老師愛菲爾就公布，年底前有「4個生肖」要小心，你們恐有桃花劫降臨，提醒要把關好自己的心，別因一時誘惑而毀了感情！

第四名、生肖雞

年底前，生肖雞要特別注意自己在人際、人緣方面的桃花劫，特別是已經有伴侶的人，你在職場上容易吸引晚輩對你一見鍾情，或是合作已久的客戶，甚至是共事的同事，在長時間相處下對你日久生情。雖然對方知道你已經有另一半，但還是會不斷找各種理由約你，此時耳根子軟的生肖雞，就很容易陷入這個桃花陣裡。提醒你千萬不能心軟，該拒絕時就堅決說不，不要傻傻跳進人家設好的圈套中。





第三名、生肖蛇





生肖蛇下半年的桃花運勢都是前段班的，年底前要小心旺中帶劫。單身的蛇寶寶要小心遇上愛情玩咖，可能你才認識對方不久，甜蜜約會進行中，才發現原來對方已經有對象了，只是拿你當無聊時打發時間用的消遣。已有伴侶者，明明大家都知道你已經死會了，但是因為條件很不錯，常常有爛桃花上門糾纏，雖然大部分的肖蛇寶寶都能果斷地拒絕這樣的歪路，但仍有少許想追求刺激快感的蛇寶，明知道不對還是情不自禁的和對方糾纏。提醒你千萬要把持住自己，否則受影響的是你自己的感情喔！



▲知名命理老師艾菲爾近日公布，「4生肖男女」年底前恐犯桃花劫，榜首易被花言巧語矇騙。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

第二名、生肖豬





年底前生肖豬在事業上可圈可點，但是感情運勢就不那麼順利了，一定要特別注意，你有可能因為一時衝動而捲入桃色風波。尤其是已經有伴侶的豬寶寶，你近期容易與另一半起爭執，可能為了一些生活上的小事，或怪對方不懂你的心意，而使你在爭吵後，氣得頭昏腦脹之時，向身邊的異性尋求短暫的安慰。提醒生肖豬，短暫的刺激與安慰並不能長久，可別因小失大，為了外頭的野花野草，而錯過真正陪你一路走來、珍貴的伴侶了。





第一名、生肖龍





生肖龍，越到年底越要小心防範「喜中藏劫」，對單身者來說，桃花運勢高漲當然令人開心，但是如果碰到的人並非所託之人，就要小心了。特別是肖龍的女生，你容易被花言巧語矇騙，不隻身心都交出去，最後恐怕連金錢也守不住；肖龍男生則要提防美人計、仙人跳，不要來了個美女就把你迷得暈頭轉向。有伴侶者要注意在喝酒、應酬的場合最容易惹來爛桃花。提醒生肖龍眼睛要擦亮，懂得識人，別輕易就跌入桃花陷阱了。（編輯：許苡晴）

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