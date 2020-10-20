致力推動旅遊安全「五大主軸」　建立觀光旅遊安全觀念

交通部觀光局自106 年起，將每年3月的第3週訂為「觀光旅遊安全宣導週」，以強化國人旅遊安全意識，更強調旅遊安全的「五大主軸」是提升旅遊品質的基礎，更是永續觀光發展的前提為最高指導原則，藉由宣導正確的觀光旅遊安全觀念，落實各項措施，讓所有遊客都能夠「開心遊，平安歸」。

依照觀光局訂定的觀光旅遊安全五大主軸，包括食（飲食安全）、宿（住宿安全）、遊（遊憩活動及設施安全）、購（購物安全）、行（交通安全）等方面，交通部觀光局每年都積極辦理食品、旅館、民宿、遊憩活動及設施、旅遊交通工具、商家之輔導、稽查及檢查外，更加強相關人員教育訓練，適時利用媒體或各種社群平台揭露訊息提醒遊客注意，以落實旅遊安全防護，今年「脊梁山脈旅遊年」主題，有關登山安全的安全事項也列入議題當中。

掌握防疫旅遊守則 旅遊更安心





在食的方面，餐廳本身要隨時注意食物保鮮和飲用水，避免多人共餐，或使用公筷母匙；宿的方面，慎選住宿的場所環境安全及品質，旅宿場所管制單一出入口、隨時作好清潔消毒；遊的方面，遊樂區設施要確實檢查，旅遊安排以戶外景點為原則；購的方面，採買排隊保持適度社交距離；行的方面，遊覽車定期保養，建議乘客採取相隔座位。欲知進一步詳情可上交通部觀光局防疫旅遊專區查詢。





完善旅遊安全品質 永續觀光發展





交通部觀光局表示，持續在既有觀光旅遊安全基礎上，結合各相關中央及地方主管機關、產業公協會與從業人員，共同辦理「合法住宿標章」、「城市好旅宿制度」、「星級旅館評鑑」、「好客民宿認證標章」、「觀光遊樂業機械遊樂設施安全及緊急救護種子教練培訓研習會」、「安心場所」等認證等工作，及於官網「旅遊安全宣導專區」揭露旅遊安全資訊，提醒遊客注意旅遊安全，並期藉由政府機關積極帶頭宣導並落實稽查管理，與產業界攜手打造讓全民安心、放心及安全的旅遊環境。