幽門螺旋桿菌會致胃癌　服抗生素加阻斷劑可達90%治癒率

台中榮民總院嘉義分院最近有位年約50歲的李姓男患者，因有上腹悶痛情況，曾自行去藥局買胃藥服用，腹痛雖然減緩，後來竟然開始解黑便，且出現頭暈、無力的症狀。經胃鏡檢查發現，李先生胃的幽門處有好幾個潰瘍，以制酸劑治療後，病況穩定，也不再解黑便，再切片證實，係胃幽門螺旋桿菌感染所致。後來持續接受14天包含抗生素與質子幫浦阻斷劑的四合一治療，經碳13吹氣檢測，確定胃幽門螺旋桿菌已經根除。
嘉義榮民分院肝膽腸胃科陳柏翰醫師表示，胃幽門螺旋桿菌若造成胃炎，甚至潰瘍，臨床上初期可能未必有症狀，也可能出現上腹脹痛等腸胃不適的症狀，若引起胃潰瘍或十二指腸潰瘍，就可能出現腹部悶脹、飲食後胃痛（也可能肚子餓時疼痛）及解血便等狀況，應即時就診，接受醫師評估及診治，切勿任意自行服用成藥，以免導致「胃癌」發生。
陳柏翰指出，胃幽門螺旋桿菌治療方式，以口服抗生素治療加上質子幫浦阻斷劑14天的治療可達90%以上的成功率，因服用的藥物顆數較多，以及治療時間長達14天，服用抗生素期間，有些人會出現腹瀉、頭暈、皮膚紅疹疑似過敏症狀或味覺異常等副作用，患者是否按時服藥、確實完成整個療程是治療成功與否的重要關鍵。
陳柏翰醫師呼籲，預防仍勝於治療，幽門桿菌會存在糞便及唾液中，建議民眾飲食前後要注重手部清潔，共餐使用公筷母匙，切勿將口咬過的食物餵給孩子，以預防幽門螺旋桿菌孳生。