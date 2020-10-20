NBA／續約射手恐創奢侈稅新高 蔡崇信：為了爭冠就付
NBA／續約射手恐創奢侈稅新高 蔡崇信：為了爭冠就付
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-20 11:10:12
NBA 2019年三分球大賽冠軍、籃網射手Joe Harris正在和球隊談續約，美國媒體分析若以1200萬年薪續約，將繳納5000萬的奢侈稅甚至更多將打破紀錄，不過老闆蔡崇信霸氣直說，為了爭冠願意付錢。
籃網已經為了兩大球星Kevin Durant、Kyrie Irving背負相當大的薪資合約，《ESPN》薪資專家Bobby Marks表示，若籃網不做其他操作，並提供給Harris一份起薪1200萬美元的合約，籃網將會面臨史上第5高的5000萬美元的奢侈稅。若再加上籃網的中產特例(570萬美元)和受保障的首輪新秀合約(240萬美元)，那麼籃網恐創下史上最高奢侈稅，此前的紀錄也是籃網所創的，為9060萬美元。
不過籃網老闆一點都不擔心錢的問題，蔡崇信說，「我們知道球迷期待能贏得下一個總冠軍，如果我們需要付奢侈稅，那就付吧！」自一月以來，蔡崇信的身價增加了30億美元，來到156億美元，難怪一點都不擔心。蔡崇信表示，「我覺得我們有了合適的拼圖，雖出現一些傷病，但人員都正在回歸，球隊基礎拼圖都到位了，也許能一直磨合下去，所以我對付奢侈稅完全沒意見，沒關係。」